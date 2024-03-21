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Major League Soccer
21 марта 2024, 14:40 | Обновлено 21 марта 2024, 14:44
102
0

Месси возобновил тренировки по индивидуальной программе

Аргентинец должен вернуться в апреле

21 марта 2024, 14:40 | Обновлено 21 марта 2024, 14:44
102
0
Месси возобновил тренировки по индивидуальной программе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси начал проводить индивидуальные тренировки под наблюдением физиотерапевта. Об этом сообщает журналист издания r Эрнан Клаус. Сообщается, что Месси должен вернуться в основную группу в апреле.

36-летний Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропускает два товарищеских поединка сборной Аргентины против Сальвадора – 23 марта и Коста-Рики – 26 марта. Оба матча пройдут в США.

В активе Месси 180 матчей и 106 забитых мячей в составе «альбиселесте», в составе которых Лео дебютировал в августе 2005 года.

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Лионель Месси Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Источник Ole
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