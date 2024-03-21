Месси возобновил тренировки по индивидуальной программе
Аргентинец должен вернуться в апреле
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси начал проводить индивидуальные тренировки под наблюдением физиотерапевта. Об этом сообщает журналист издания r Эрнан Клаус. Сообщается, что Месси должен вернуться в основную группу в апреле.
تدريبات انفرادية لبطل العالم ⚽️🌟 pic.twitter.com/J9il23e4UA— Messi Xtra (@M30Xtra) March 20, 2024
36-летний Месси из-за травмы задней поверхности бедра пропускает два товарищеских поединка сборной Аргентины против Сальвадора – 23 марта и Коста-Рики – 26 марта. Оба матча пройдут в США.
В активе Месси 180 матчей и 106 забитых мячей в составе «альбиселесте», в составе которых Лео дебютировал в августе 2005 года.
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