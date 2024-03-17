Месси пропустит товарищеские матчи сборной Аргентины из-за травмы

Нападающий Лионель Месси пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной Аргентины из-за повреждения.

Как сообщает журналист телеканала TyC Sports Гастон Эдуль, Месси продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, которую он получил ранее в составе «Интер Майами».

Напомним, сборная Аргентины проведет два товарищеских матча в США. 23 марта аргентинцы сыграют с командой Сальвадора, 26 марта — с командой Коста-Рики.

В активе Месси 180 матчей и 106 забитых мячей в составе «альби-селесте», в составе которых Лео дебютировал в далеком августе 2005 года.