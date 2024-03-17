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  4. Месси пропустит товарищеские матчи сборной Аргентины из-за травмы
Аргентина
17 марта 2024, 10:11 |
62
0

Месси пропустит товарищеские матчи сборной Аргентины из-за травмы

«Альби-селесте» проведут два спарринга в США

17 марта 2024, 10:11 |
62
0
Месси пропустит товарищеские матчи сборной Аргентины из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий Лионель Месси пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной Аргентины из-за повреждения.

Как сообщает журналист телеканала TyC Sports Гастон Эдуль, Месси продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, которую он получил ранее в составе «Интер Майами».

Напомним, сборная Аргентины проведет два товарищеских матча в США. 23 марта аргентинцы сыграют с командой Сальвадора, 26 марта — с командой Коста-Рики.

В активе Месси 180 матчей и 106 забитых мячей в составе «альби-селесте», в составе которых Лео дебютировал в далеком августе 2005 года.

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Лионель Месси травма сборная Аргентины по футболу
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