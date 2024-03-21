Шахтер пролонгировал контракт с глобальным спортивным брендом до 2031 года

ФК «Шахтер» и технический партнер клуба PUMA продолжили сотрудничество до 2031 года.

«Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин и коммерческий директор клуба Дмитрий Кириленко во время своего визита в главный офис PUMA в городе Герцогенаурах еще раз убедились в совпадении философий обоих брендов и в перспективах совместного развития», – говорится в заявлении клуба.

Сотрудничество между «Шахтером» и PUMA началось летом 2021 года. В сезоне-2022/23 обновились все три комплекта игровой экипировки команды с добавлением новых элементов дизайна и функциональных особенностей.

В компании PUMA отмечают, что развитие спортивных традиций клуба и имплементирование новейших технологий в форму сезона-2024/25 увидит свет в июле 2024 года.