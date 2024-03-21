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Украина. Премьер лига
21 марта 2024, 13:55 |
853
0

Шахтер пролонгировал контракт с глобальным спортивным брендом до 2031 года

Украинский клуб и PUMA продолжили сотрудничество

21 марта 2024, 13:55 |
853
0
Шахтер пролонгировал контракт с глобальным спортивным брендом до 2031 года
ФК Шахтер Донецк

ФК «Шахтер» и технический партнер клуба PUMA продолжили сотрудничество до 2031 года.

«Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин и коммерческий директор клуба Дмитрий Кириленко во время своего визита в главный офис PUMA в городе Герцогенаурах еще раз убедились в совпадении философий обоих брендов и в перспективах совместного развития», – говорится в заявлении клуба.

Сотрудничество между «Шахтером» и PUMA началось летом 2021 года. В сезоне-2022/23 обновились все три комплекта игровой экипировки команды с добавлением новых элементов дизайна и функциональных особенностей.

В компании PUMA отмечают, что развитие спортивных традиций клуба и имплементирование новейших технологий в форму сезона-2024/25 увидит свет в июле 2024 года.

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Puma Шахтер Донецк игровая форма фото
Источник ФК Шахтер Донецк
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