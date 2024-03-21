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  4. НАДАЛЬ: «Я очень стар, не знаю, когда вернусь»
ATP
21 марта 2024, 13:30 |
545
0

НАДАЛЬ: «Я очень стар, не знаю, когда вернусь»

С начала января испанец сыграл лишь в одном выставочном матче

21 марта 2024, 13:30 |
545
0
НАДАЛЬ: «Я очень стар, не знаю, когда вернусь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, что готовится к возвращению на корт во время грунтового сезона.

Ранее стало известно, что 37-летний испанец заявился на турнир в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля.

«Я сделаю все возможное, чтобы постараться не пропустить начало грунтового сезона — это моя цель. Но я не могу ничего говорить наверняка, потому что в последнее время, к сожалению, приходится быть осторожным с прогнозами.

Я ни разу не прекращал тренироваться. Чувствую себя хорошо, просто не совсем получается следовать запланированному графику. Надеюсь, скоро все изменится, но не могу сказать наверняка.

Неважно, оптимист я или пессимист. Я реалист. Прошло уже много времени, я очень стар, и у меня за плечами длинная карьера. Я не пытаюсь казаться кем-то, просто стараюсь делать свою работу изо дня в день, чтобы подарить себе возможность продолжать играть на высоком уровне. Посмотрим, насколько этого хватит», — приводит слова Надаля Marca.

Отметим, что начиная с начала января, когда Надаль выступил на турнире в Брисбене, испанец провел лишь один выставочный матч против своего соотечественника Карлоса Алькараса.

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Источник Marca
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