Иван ГЕЦКО: «Украина победит – 2:0, и забьет Довбик»

21 марта национальная сборная Украины по футболу проведет стыковой поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – с Боснией и Герцеговиной.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко дал свой прогноз на сегодняшнее противостояние в Зенице:

- Украина победит – 2:0, и один из голов забьет Артем Довбик, – уверенно отметил Гецко.

- Смелый прогноз, особенно, если учитывать, что нападающий испанской «Жироны» уже длительное время никак не может прервать безголевую серию.

- Такое часто случается. Тем более, что в «Жироне» стиль игры Довбика несколько изменился по сравнению с его предыдущей командой – «Днепром-1». Артем стал действовать более разнообразно, чаще подыгрывать партнерам и чувствуется, что это ему нравится. Это также важно. Роль украинца в командной игре «Жироны» – заметна. Но, все же, миссия форварда – забивать. Это прекрасно осознает Довбик и сегодня он сделает свое дело.

- По вашему мнению, какую тактическую схему возьмет на вооружение в Зенице наставник украинской сборной Сергей Ребров?

- Главное, чтобы она играла первым номером, была заточена на атаку. Сейчас в нашей сборной великолепный подбор исполнителей, в каждой линии есть лидеры и поэтому надо действовать с позиции силы.

- Выйдет ли сегодня в старте Виктор Цыганков, который из-за повреждения пропускал последний матч упомянутой уже «Жироны» и в составе сборной провел в Зенице только одну тренировку?

- Я очень надеюсь, что с боснийцами Виктор сыграет. Как по мне, эффективные действия связки Цыганков-Довбик должны стать залогом успеха украинцев в Зенице.

- Другие позиции не вызывают беспокойства?

- Немного неспокойно за правый фланг обороны, где могут сыграть Ефим Конопля или Александр Караваев. Оба хорошо подключаются к наступлению, однако не всегда успевают вернуться в тыл. В конце концов, это опытные игроки и хочется верить, что сегодня в их действиях будет баланс.

К осуществлению мечты каждого футболиста – сыграть в финальной части чемпионата Европы нашим ребятам осталось сделать два шага. На этой завершающей стадии именно они-фавориты и не имеют права на ошибку.