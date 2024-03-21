Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ГЕЦКО: «Украина победит – 2:0, и забьет Довбик»
Украина. Вторая лига
21 марта 2024, 12:40 | Обновлено 21 марта 2024, 12:44
753
2

Иван ГЕЦКО: «Украина победит – 2:0, и забьет Довбик»

Экс-форвард сборной об ожиданиях матча против Боснии и Герцеговины

21 марта 2024, 12:40 | Обновлено 21 марта 2024, 12:44
753
2
Иван ГЕЦКО: «Украина победит – 2:0, и забьет Довбик»
УАФ

21 марта национальная сборная Украины по футболу проведет стыковой поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – с Боснией и Герцеговиной.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко дал свой прогноз на сегодняшнее противостояние в Зенице:

- Украина победит – 2:0, и один из голов забьет Артем Довбик, – уверенно отметил Гецко.

- Смелый прогноз, особенно, если учитывать, что нападающий испанской «Жироны» уже длительное время никак не может прервать безголевую серию.
- Такое часто случается. Тем более, что в «Жироне» стиль игры Довбика несколько изменился по сравнению с его предыдущей командой – «Днепром-1». Артем стал действовать более разнообразно, чаще подыгрывать партнерам и чувствуется, что это ему нравится. Это также важно. Роль украинца в командной игре «Жироны» – заметна. Но, все же, миссия форварда – забивать. Это прекрасно осознает Довбик и сегодня он сделает свое дело.

- По вашему мнению, какую тактическую схему возьмет на вооружение в Зенице наставник украинской сборной Сергей Ребров?
- Главное, чтобы она играла первым номером, была заточена на атаку. Сейчас в нашей сборной великолепный подбор исполнителей, в каждой линии есть лидеры и поэтому надо действовать с позиции силы.

- Выйдет ли сегодня в старте Виктор Цыганков, который из-за повреждения пропускал последний матч упомянутой уже «Жироны» и в составе сборной провел в Зенице только одну тренировку?
- Я очень надеюсь, что с боснийцами Виктор сыграет. Как по мне, эффективные действия связки Цыганков-Довбик должны стать залогом успеха украинцев в Зенице.

- Другие позиции не вызывают беспокойства?
- Немного неспокойно за правый фланг обороны, где могут сыграть Ефим Конопля или Александр Караваев. Оба хорошо подключаются к наступлению, однако не всегда успевают вернуться в тыл. В конце концов, это опытные игроки и хочется верить, что сегодня в их действиях будет баланс.

К осуществлению мечты каждого футболиста – сыграть в финальной части чемпионата Европы нашим ребятам осталось сделать два шага. На этой завершающей стадии именно они-фавориты и не имеют права на ошибку.

По теме:
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Боснии
Александр КУЧЕР: «Ожидаю тяжелую победу Украины»
Вячеслав ШЕВЧУК: «Трубин более сыгран с партнерами по сборной»
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Иван Гецко инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре главные кадровые проблемы Реброва
Футбол | 21 марта 2024, 11:10 17
Четыре главные кадровые проблемы Реброва
Четыре главные кадровые проблемы Реброва

Валерий Василенко – о кадрах, которые решают все, накануне матча сборной против Боснии

В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Футбол | 21 марта 2024, 07:33 13
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина

Приоритетом для «сливочных» остается продление контракта с украинцем

Реал подготовил новый контракт для Лунина
Футбол | 21.03.2024, 13:09
Реал подготовил новый контракт для Лунина
Реал подготовил новый контракт для Лунина
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21.03.2024, 08:13
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 21.03.2024, 07:07
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
Краще мовчали б 
Ответить
0
Trollface
Не правда. Буде 3-1 на нашу користь.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
19.03.2024, 18:51 40
Футбол
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
19.03.2024, 08:16 33
Теннис
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире
20.03.2024, 20:42
Футбол
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
20.03.2024, 09:40
Бокс
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем