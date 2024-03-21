ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Боснии
Национальная команда проведет полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024
Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.
Украинская команда проведет поединок в желтом комплекте формы. Голкипер сборной Украины будет в зеленом цвете.
Босния сыграет в синих цветах, а вратарь соперника будет играть в красной форме.
Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией.
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Боснии.
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