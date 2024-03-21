Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

Украинская команда проведет поединок в желтом комплекте формы. Голкипер сборной Украины будет в зеленом цвете.

Босния сыграет в синих цветах, а вратарь соперника будет играть в красной форме.

Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией.

ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Боснии.