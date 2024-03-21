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Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2024, 12:09 | Обновлено 21 марта 2024, 12:21
641
0

ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Боснии

Национальная команда проведет полуфинальный матч плей-офф отбора на Евро-2024

21 марта 2024, 12:09 | Обновлено 21 марта 2024, 12:21
641
0
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Боснии
УАФ

Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

Украинская команда проведет поединок в желтом комплекте формы. Голкипер сборной Украины будет в зеленом цвете.

Босния сыграет в синих цветах, а вратарь соперника будет играть в красной форме.

Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией.

ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет сборная Украины против Боснии.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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