Александр КУЧЕР: «Ожидаю тяжелую победу Украины»

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта, 21:45):

– Разумеется, ожидается тяжелая игра. От итогового результата в ней зависит выход в финал, где победитель поединка в Зенице встретится с победителем другой полуфинальной пары Израиль – Исландия. В завтрашнем поединке обе команды будут отдаваться борьбе. И все же ожидаю тяжелую победу сборной Украины.

– Когда заходит речь о боснийском футболе, что прежде всего приходит в голову?

– Лидеры сборной Боснии и Герцеговины – Джеко и Пьянич, поигравшие в ведущих европейских чемпионатах. Первый из них сейчас играет в турецком «Фенербахче», а второй в «Шардже» из ОАЭ. В целом же о боснийском футболе трудно что-то конкретное говорить, ведь за чемпионатом этой страны я пристально не следил. Могу сказать, что боснийцы отличаются своими бойцовскими качествами. В предстоящем поединке они будут отдавать игре все силы, ведь в сборной Боснии и Герцеговины есть группа игроков, для которых это может быть последний шанс в карьере попасть на футбольный турнир столь высокого уровня. Поэтому повторюсь: игра будет очень тяжелой. Желаю нашим ребятам удачи в ней.