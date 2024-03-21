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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 11:36 | Обновлено 21 марта 2024, 12:25
352
0

Александр КУЧЕР: «Ожидаю тяжелую победу Украины»

Экс-игрок сборной Украины – о матче против Боснии и Герцеговины

21 марта 2024, 11:36 | Обновлено 21 марта 2024, 12:25
352
0
Александр КУЧЕР: «Ожидаю тяжелую победу Украины»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта, 21:45):

– Разумеется, ожидается тяжелая игра. От итогового результата в ней зависит выход в финал, где победитель поединка в Зенице встретится с победителем другой полуфинальной пары Израиль – Исландия. В завтрашнем поединке обе команды будут отдаваться борьбе. И все же ожидаю тяжелую победу сборной Украины.

– Когда заходит речь о боснийском футболе, что прежде всего приходит в голову?
– Лидеры сборной Боснии и Герцеговины – Джеко и Пьянич, поигравшие в ведущих европейских чемпионатах. Первый из них сейчас играет в турецком «Фенербахче», а второй в «Шардже» из ОАЭ. В целом же о боснийском футболе трудно что-то конкретное говорить, ведь за чемпионатом этой страны я пристально не следил. Могу сказать, что боснийцы отличаются своими бойцовскими качествами. В предстоящем поединке они будут отдавать игре все силы, ведь в сборной Боснии и Герцеговины есть группа игроков, для которых это может быть последний шанс в карьере попасть на футбольный турнир столь высокого уровня. Поэтому повторюсь: игра будет очень тяжелой. Желаю нашим ребятам удачи в ней.

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Источник UA-Football
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