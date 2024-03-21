Последний зимний новичок прибыл в распоряжение ЛНЗ
Команда Дулуба готовится к перенесенному матчу с «Минаем»
Как стало известно Sport.ua, вчера вечером в расположении ЛНЗ появился последний зимний новичок – фланговый полузащитник Эйнел Соареш из Кабо-Верде, в последнее время выступавший за словацкий «Тренчин». Портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за уроженца Кабо-Верде 250 тысяч евро при оценочной стоимости в размере 475 тысяч.
Если на сегодняшней тренировке его спортивная форма удовлетворит наставника Олега Дулуба, то уже 23 марта он сможет дебютировать за черкащан в перенесенном поединке 17-го тура – с «Минаем».
А вот кто точно не поможет ЛНЗ послезавтра, это еще один легионер – универсал Оливье Тилль, которого вызвали в сборную Люксембурга.
Сейчас футболисты ЛНЗ занимают восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.
Ранее были раскрыты премиальные игроков ЛНЗ за победу над «Полесием».
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