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Украина. Премьер лига
21 марта 2024, 10:25 |
341
0

Последний зимний новичок прибыл в распоряжение ЛНЗ

Команда Дулуба готовится к перенесенному матчу с «Минаем»

21 марта 2024, 10:25 |
341
0
Последний зимний новичок прибыл в распоряжение ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Как стало известно Sport.ua, вчера вечером в расположении ЛНЗ появился последний зимний новичок – фланговый полузащитник Эйнел Соареш из Кабо-Верде, в последнее время выступавший за словацкий «Тренчин». Портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за уроженца Кабо-Верде 250 тысяч евро при оценочной стоимости в размере 475 тысяч.

Если на сегодняшней тренировке его спортивная форма удовлетворит наставника Олега Дулуба, то уже 23 марта он сможет дебютировать за черкащан в перенесенном поединке 17-го тура – с «Минаем».

А вот кто точно не поможет ЛНЗ послезавтра, это еще один легионер – универсал Оливье Тилль, которого вызвали в сборную Люксембурга.

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.

Ранее были раскрыты премиальные игроков ЛНЗ за победу над «Полесием».

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ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб Эйнел Соареш ЛНЗ - Минай Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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