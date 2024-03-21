Последний зимний новичок прибыл в распоряжение ЛНЗ

Как стало известно Sport.ua, вчера вечером в расположении ЛНЗ появился последний зимний новичок – фланговый полузащитник Эйнел Соареш из Кабо-Верде, в последнее время выступавший за словацкий «Тренчин». Портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за уроженца Кабо-Верде 250 тысяч евро при оценочной стоимости в размере 475 тысяч.

Если на сегодняшней тренировке его спортивная форма удовлетворит наставника Олега Дулуба, то уже 23 марта он сможет дебютировать за черкащан в перенесенном поединке 17-го тура – с «Минаем».

А вот кто точно не поможет ЛНЗ послезавтра, это еще один легионер – универсал Оливье Тилль, которого вызвали в сборную Люксембурга.

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.

Ранее были раскрыты премиальные игроков ЛНЗ за победу над «Полесием».