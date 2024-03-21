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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 09:55 | Обновлено 21 марта 2024, 09:58
216
0

Босния – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 21 марта в Зенице проходит матч квалификации Евро-2024

21 марта 2024, 09:55 | Обновлено 21 марта 2024, 09:58
216
0
Босния – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 марта в 21:45 в Зенице проходит матч плей-офф квалификации Евро-2024 между национальными командами Боснии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Босния – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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