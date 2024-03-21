21 марта в 21:45 в Зенице проходит матч плей-офф квалификации Евро-2024 между национальными командами Боснии и Украины.

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Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Босния – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE