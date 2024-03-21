Чемпионат Европы21 марта 2024, 09:55 | Обновлено 21 марта 2024, 09:58
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Босния – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 21 марта в Зенице проходит матч квалификации Евро-2024
21 марта 2024, 09:55 | Обновлено 21 марта 2024, 09:58
216
0
21 марта в 21:45 в Зенице проходит матч плей-офф квалификации Евро-2024 между национальными командами Боснии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Босния – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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