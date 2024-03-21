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  4. А как же Лунин? Реал заинтересован в трансфере звездного вратаря
Италия
21 марта 2024, 12:52 |
1272
4

А как же Лунин? Реал заинтересован в трансфере звездного вратаря

Майк Меньян может перейти в «королевский клуб»

21 марта 2024, 12:52 |
1272
4
А как же Лунин? Реал заинтересован в трансфере звездного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Мадридский «Реал» может рассмотреть трансфер звездного голкипера в следующее трансферное окно.

По информации Fichajes, у «Реала» сейчас есть неопределенность относительно будущего Андрея Лунина, контракт которого истекает в 2025 году, неизвестно также сможет ли бельгийский вратарь Тибо Куртуа набрать оптимальную форму после травмы. Отмечается, что «сливочные» заинтересованы в трансфере звездного вратаря «Милана» Майка Меньяна, к которому также проявляет интерес и «Челси».

В этом сезоне Меньян провел за «Милан» во всех турнирах 37 матчей, пропустил 46 голов и 14 раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов рассмотреть трансфер Лунина, если поступит предложение в размере 15 миллионов евро.

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Майк Меньян Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы
Источник Fichajes.net
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Комментарии 4
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Умник
А Лунин станет глав.редом спорт.юа, и будет писать про Лунина, потому что новостей про Лунина очень мало.
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+1
Serhii P.
37 матчів - 46 голів. Така собі статистика. Та й чим він зірковий? Ну трансфер Доннаруми я ще розумію, а трансфер цього персонажа в "Реал" -  ні
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+1
Первый Среди Равных
Як же ви заї.... з цими новинами, з цими заголовками і з цим луніном. 
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0
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