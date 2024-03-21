А как же Лунин? Реал заинтересован в трансфере звездного вратаря
Майк Меньян может перейти в «королевский клуб»
Мадридский «Реал» может рассмотреть трансфер звездного голкипера в следующее трансферное окно.
По информации Fichajes, у «Реала» сейчас есть неопределенность относительно будущего Андрея Лунина, контракт которого истекает в 2025 году, неизвестно также сможет ли бельгийский вратарь Тибо Куртуа набрать оптимальную форму после травмы. Отмечается, что «сливочные» заинтересованы в трансфере звездного вратаря «Милана» Майка Меньяна, к которому также проявляет интерес и «Челси».
В этом сезоне Меньян провел за «Милан» во всех турнирах 37 матчей, пропустил 46 голов и 14 раз сохранил ворота на замке.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов рассмотреть трансфер Лунина, если поступит предложение в размере 15 миллионов евро.
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