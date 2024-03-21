Наполи не будет выкупать арендованного у Астон Виллы хавбека

Руководство «Наполи» приняло решение не выкупать у «Астон Виллы» арендованного в январе полузащитника Леандера Дендонкера. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

В арендном соглашении прописана опция выкупа за 10 миллионов евро, однако чемпионы Италии решили ее не активировать.

Дендонкер перешел в «Наполи» в январе, однако не смогу стать важной частью команды. За это время он принял участие всего в трех матчах Серии А, и суммарно провел на поле лишь 21 минуту игрового времени.