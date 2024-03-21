Италия21 марта 2024, 09:01 | Обновлено 21 марта 2024, 09:02
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Наполи не будет выкупать арендованного у Астон Виллы хавбека
Леандер Дендонкер не впечатлил руководство неаполитанцев
21 марта 2024, 09:01 | Обновлено 21 марта 2024, 09:02
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Руководство «Наполи» приняло решение не выкупать у «Астон Виллы» арендованного в январе полузащитника Леандера Дендонкера. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.
В арендном соглашении прописана опция выкупа за 10 миллионов евро, однако чемпионы Италии решили ее не активировать.
Дендонкер перешел в «Наполи» в январе, однако не смогу стать важной частью команды. За это время он принял участие всего в трех матчах Серии А, и суммарно провел на поле лишь 21 минуту игрового времени.
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