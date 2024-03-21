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Италия
21 марта 2024, 09:01 | Обновлено 21 марта 2024, 09:02
125
0

Наполи не будет выкупать арендованного у Астон Виллы хавбека

Леандер Дендонкер не впечатлил руководство неаполитанцев

21 марта 2024, 09:01 | Обновлено 21 марта 2024, 09:02
125
0
Наполи не будет выкупать арендованного у Астон Виллы хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Наполи» приняло решение не выкупать у «Астон Виллы» арендованного в январе полузащитника Леандера Дендонкера. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

В арендном соглашении прописана опция выкупа за 10 миллионов евро, однако чемпионы Италии решили ее не активировать.

Дендонкер перешел в «Наполи» в январе, однако не смогу стать важной частью команды. За это время он принял участие всего в трех матчах Серии А, и суммарно провел на поле лишь 21 минуту игрового времени.

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Источник Николо Скира
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