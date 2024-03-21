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  4. Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Испания
21 марта 2024, 06:40 |
5896
0

Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера

Королевский клуб готов предложить Давиду Де Хеа контракт на год с возможностью продления

21 марта 2024, 06:40 |
5896
0
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» хочет подписать 33-летнего испанского голкипера Давида Де Хеа.

Об этом сообщает испанское издание ElgolDigital. По информации источника, королевский клуб готов предложить испанцу контракт на один год с возможностью продления.

Источник утверждает, что с Давидом уже связались представители «сливочных» и он предварительно согласился.

Такое решение «Реал» принял на фоне травмы бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который перенес операцию после очередного повреждения. Бельгиец точно пропустит следующие 2 месяца.

Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода из «Манчестер Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт летом 2023 года. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря в прошлое летнее трансферное окно.

ElgolDigital пишет, что сейчас в «Реале» в следующей кампании могут рассчитывать только на украинца Андрея Лунина, поскольку Кепа Аррисабалага вернется в «Челси». При таких обстоятельствах подписание Де Хеа более чем «жизнеспособно».

Ранее сообщалось, что в «Реале» будут готовы отпустить Андрея, если им поступит предложение в размере 15 миллионов евро.

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Давид Де Хеа Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Тибо Куртуа
Источник El Gol Digital
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