Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» хочет подписать 33-летнего испанского голкипера Давида Де Хеа.

Об этом сообщает испанское издание ElgolDigital. По информации источника, королевский клуб готов предложить испанцу контракт на один год с возможностью продления.

Источник утверждает, что с Давидом уже связались представители «сливочных» и он предварительно согласился.

Такое решение «Реал» принял на фоне травмы бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который перенес операцию после очередного повреждения. Бельгиец точно пропустит следующие 2 месяца.

Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода из «Манчестер Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт летом 2023 года. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря в прошлое летнее трансферное окно.

ElgolDigital пишет, что сейчас в «Реале» в следующей кампании могут рассчитывать только на украинца Андрея Лунина, поскольку Кепа Аррисабалага вернется в «Челси». При таких обстоятельствах подписание Де Хеа более чем «жизнеспособно».

Ранее сообщалось, что в «Реале» будут готовы отпустить Андрея, если им поступит предложение в размере 15 миллионов евро.