Ламин Ямал отреагировал на сравнение с Месси

Молодая звезда «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на сравнение с легендарным игроком «сине–гранатовых» Лионелем Месси.

«Это остается на усмотрение прессы. Но другого футболиста, подобного Лео Месси, не будет», – сказал футболист.

16-летний Ламин в этом сезоне за испанский клуб отыграл 39 матчей во всех турнирах. На его счету 6 голов и 7 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает вингера в 60 миллионов евро.

Лионель Месси присоеденился к академии «Барселоны» в 2000 году, когда ему было 13 лет. За первую команду он играл с 2004 по 2021 год. Всего за «Барселону» аргентинец отыграл 778 матчей, в которых забил 672 гола.