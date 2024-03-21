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  4. Ламин Ямал отреагировал на сравнение с Месси
Испания
21 марта 2024, 01:45 |
108
0

Ламин Ямал отреагировал на сравнение с Месси

Талант «Барселоны» считает, что Месси неповторимый

21 марта 2024, 01:45 |
108
0
Ламин Ямал отреагировал на сравнение с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Молодая звезда «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на сравнение с легендарным игроком «сине–гранатовых» Лионелем Месси.

«Это остается на усмотрение прессы. Но другого футболиста, подобного Лео Месси, не будет», – сказал футболист.

16-летний Ламин в этом сезоне за испанский клуб отыграл 39 матчей во всех турнирах. На его счету 6 голов и 7 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает вингера в 60 миллионов евро.

Лионель Месси присоеденился к академии «Барселоны» в 2000 году, когда ему было 13 лет. За первую команду он играл с 2004 по 2021 год. Всего за «Барселону» аргентинец отыграл 778 матчей, в которых забил 672 гола.

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Ламин Ямал Лионель Месси Барселона женская сборная Испании по футболу
Источник Sport.es
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