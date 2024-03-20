Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка в бассейне. Украина U-21 готовится к игре с Марокко U-23
Молодежные турниры
20 марта 2024, 23:40 | Обновлено 20 марта 2024, 23:49
124
0

ВИДЕО. Тренировка в бассейне. Украина U-21 готовится к игре с Марокко U-23

26 марта в квалификации Евро-2025 U-21 сыграют Азербайджан и Украина

20 марта 2024, 23:40 | Обновлено 20 марта 2024, 23:49
124
0
ВИДЕО. Тренировка в бассейне. Украина U-21 готовится к игре с Марокко U-23
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает учебно-тренировочній сбор в турецкой Анталье. В очередной день прошла тренировка в бассейне.

У команды Унаи Мельгосы в марте запланировано два поединка – товарищеский и официальный.

Сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе Мардан в Анталье, начало – в 20:00 по Киеву.

26 марта в квалификации молодежного чемпионата Европы U-21 состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена, начало – в 14:00 по киевскому времени. С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

ВИДЕО. Тренировка в бассейне. Украина U-21 готовится к игре с Марокко U-23

По теме:
ФОТО. Быстрый газон в Зенице. Сборная потренировалась на арене матча
Стал известен календарь сборной Украины на Олимпиаде 2024 в Париже
Беглый тренер Касьяненко: Не хочу, чтобы мои слова повлияли на Григорчука
сборная Украины по футболу U-21 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы чемпионат Европы по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Азербайджана по футболу U-21 Азербайджан - Украина Украина - Марокко сборная Марокко по футболу U-23 бассейн тренировка
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную»
Футбол | 20 марта 2024, 17:03 9
Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную»
Олег ФЕДОРЧУК: «Не понимаю, чем Таловеров заслужил вызов в сборную»

Украинский тренер считает, что защитник ЛАСКа еще не готов к уровню национальной команды

Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Футбол | 20 марта 2024, 16:57 26
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро

Голы у сине-желтых забили Даниил Кревсун и Матвей Пономаренко

Париж-2024. Итоги жеребьевки женского футбольного турнира Олимпиады
Футбол | 20.03.2024, 22:15
Париж-2024. Итоги жеребьевки женского футбольного турнира Олимпиады
Париж-2024. Итоги жеребьевки женского футбольного турнира Олимпиады
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Футбол | 20.03.2024, 07:12
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Анчелотти связался с Луниным после травмы Куртуа. Карло дал важный совет
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 20.03.2024, 12:07
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
20.03.2024, 09:40
Бокс
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
19.03.2024, 08:05 4
Бокс
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
19.03.2024, 18:51 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
19.03.2024, 08:16 33
Теннис
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
19.03.2024, 07:47 5
Биатлон
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
19.03.2024, 07:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем