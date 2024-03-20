Молодежная сборная Украины U-21 продолжает учебно-тренировочній сбор в турецкой Анталье. В очередной день прошла тренировка в бассейне.

У команды Унаи Мельгосы в марте запланировано два поединка – товарищеский и официальный.

Сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе Мардан в Анталье, начало – в 20:00 по Киеву.

26 марта в квалификации молодежного чемпионата Европы U-21 состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена, начало – в 14:00 по киевскому времени. С пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

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ВИДЕО. Тренировка в бассейне. Украина U-21 готовится к игре с Марокко U-23