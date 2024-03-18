Украинская молодежка начала подготовку к матчам с Марокко и Азербайджаном

Сегодня, 18 марта, в Турции молодежная сборная Украины U-21 начинает свою работу перед мартовскими поединками – товарищеским с Марокко U-23 и официальным в квалификации Евро-2025 U-21 против Азербайджана.

В воскресенье, 17 марта, команда Унаи Мельгосы собралась в Киеве, после чего отправилась в Молдову. Ночью делегация вылетела из Кишинева в Анталью и под утро добралась до места дислокации.

Группа игроков, задействованных в тренировочном процессе национальной сборной (Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Арсений Батагов и Валентин Рубчинский), прибыла в лагерь молодежной команды из Малаги транзитом через Стамбул.

26 марта в квалификации молодежного чемпионата Европы U-21 состоится поединок Азербайджан – Украина, который пройдет в Баку на Азерсун Арена. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Перед этим сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе Мардан в Анталье. Начало – в 20:00 по Киеву. С пятью победами в пяти матчах команда Унае Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Павел Исенко («Ворскла» Полтава), Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Илья Крупский («Ворскла» Полтава), Константин Вивчаренко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба – «Рух»), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Евгений Павлюк («Ворскла» Полтава), Назар Волошин («Динамо» Киев), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – «Днепр-1» Днепр), Александр Яцик (« Заря» Луганск), Максим Хлань («Лехия», Польша), Борис Крушинский («Полесье» Житомир), Илья Квасница («Рух» Львов), Иван Варфоломеев («Слован», Чехия), Максим Брагару («Черноморец» Одесса) ).

Нападающие: Игорь Горбач (Заря Луганск), Игорь Краснопир (Оболонь Киев).

ФОТО. Украинская молодежка отправилась на сборы в Турцию