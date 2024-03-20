Экс-легионер Шахтера перенес операцию на колене
Вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон восстанавливается после травмы
Вчера, 19 марта бывший вингер «Шахтера» Манор Соломон, который сейчас выступает за «Тоттенхэм», перенес операцию на мениске правого колена. В ближайшее время он начнет восстановление под наблюдением врачей «Шпор».
Из-за травмы мениска Соломон не выходил на поле с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он провел всего 6 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и отличился 2 ассистами.
Вчера сообщалось о том, что «Шахтер» не договорился с «Тоттенхэмом» по компенсации за Соломона. Теперь «горняки» могут подать в суд на английский клуб.
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