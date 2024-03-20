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Англия
20 марта 2024, 22:18 |
174
0

Экс-легионер Шахтера перенес операцию на колене

Вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон восстанавливается после травмы

20 марта 2024, 22:18 |
174
0
Экс-легионер Шахтера перенес операцию на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Вчера, 19 марта бывший вингер «Шахтера» Манор Соломон, который сейчас выступает за «Тоттенхэм», перенес операцию на мениске правого колена. В ближайшее время он начнет восстановление под наблюдением врачей «Шпор».

Из-за травмы мениска Соломон не выходил на поле с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он провел всего 6 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и отличился 2 ассистами.

Вчера сообщалось о том, что «Шахтер» не договорился с «Тоттенхэмом» по компенсации за Соломона. Теперь «горняки» могут подать в суд на английский клуб.

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Источник ФК Тоттенхэм
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