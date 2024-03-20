По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
Трансфер Судакова может рассмотреть итальянский гранд
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По информации портала 90min, «Шахтеру» поступали предложения по трансферу украинца из Серии А прошлой зимой, но «горняки» отклонили их. Новым клубом из Апеннин, который присматривается к Судакову, является «Милан», отмечается также, что и итальянский «Наполи» не потерял интерес к полузащитнику.
Источник отмечает, что кроме итальянских грандов Судаковым интересуются и ряд других топ клубов Европы – «Ливерпуль», «Барселона» и «Челси».
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Судакова 127 миллионов фунтов стерлингов.
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