Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
Италия
20 марта 2024, 22:58 |
1584
0

По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины

Трансфер Судакова может рассмотреть итальянский гранд

20 марта 2024, 22:58 |
1584
0
По стопам Шевченко? Милан заинтересовался молодым талантом сборной Украины
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации портала 90min, «Шахтеру» поступали предложения по трансферу украинца из Серии А прошлой зимой, но «горняки» отклонили их. Новым клубом из Апеннин, который присматривается к Судакову, является «Милан», отмечается также, что и итальянский «Наполи» не потерял интерес к полузащитнику.

Источник отмечает, что кроме итальянских грандов Судаковым интересуются и ряд других топ клубов Европы – «Ливерпуль», «Барселона» и «Челси».

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Судакова 127 миллионов фунтов стерлингов.

По теме:
В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Источник: Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру
Георгий Судаков Милан Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Серии A Наполи трансферы
Источник 90min
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Теннис | 20 марта 2024, 01:59 4
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами

Леся в трех сетах выиграла у Магды Линетт в 1/64 финала соревнований в США

С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
Футбол | 20 марта 2024, 21:45 5
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024

Во Франции на Олимпиаде-2024 будут играть 16 сборных

Названы 5 английских клубов, контактировавших с Шахтером по Судакову
Футбол | 20.03.2024, 15:13
Названы 5 английских клубов, контактировавших с Шахтером по Судакову
Названы 5 английских клубов, контактировавших с Шахтером по Судакову
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Футбол | 20.03.2024, 16:57
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 20.03.2024, 12:07
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
19.03.2024, 18:51 40
Футбол
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
Сенсационная чемпионка US Open 2021 снялась с престижного турнира в Майами
19.03.2024, 09:27 12
Теннис
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 23
Теннис
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
20.03.2024, 00:03 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – абсолютный убийца, он плохой человек»
19.03.2024, 23:23 1
Бокс
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт с клубом
19.03.2024, 18:40 4
Футбол
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
Николай ШАПАРЕНКО: «Мудрик забрал 10-й номер в сборной? Та пусть играет»
19.03.2024, 17:29 23
Футбол
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну
20.03.2024, 09:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем