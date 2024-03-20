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  4. Беглый тренер Касьяненко: Не хочу, чтобы мои слова повлияли на Григорчука
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 21:51 |
1285
0

Беглый тренер Касьяненко: Не хочу, чтобы мои слова повлияли на Григорчука

Экс-тренер «Черноморца» попытался оправдать свой переезд за границу

20 марта 2024, 21:51 |
1285
0
Беглый тренер Касьяненко: Не хочу, чтобы мои слова повлияли на Григорчука
Twitter. Игорь Касьяненко

На прошлой неделе Sport.ua сообщал о тренере Игоре Касьяненко, который в течение двух лет отвечал за физподготовку в одесском «Черноморце». В начале февраля, когда команда «моряков» покидала Турцию, где проводила тренировочный сбор, он не вернулся вместе с ней в Украину, отправившись в США.

Этот шаг уроженца Луганска вызвал большой резонанс в нашей стране, ведь поступок Касьяненко бросил тень на футбольный клуб, который имел гарантийные обязательства перед Министерством молодежи и спорта по возвращению на Родину всех членов делегации. На следующий день после публикации сайт ФК «Черноморец» обнародовал официальное заявление, в котором в подробностях рассказал о побеге тренера. Позже стало известно, что Игорь Касьяненко трудоустроился в американском клубе «Дейд Каунти» из Майами. В нем он выполняет тренерские обязанности, работая с командой футболистов до 23 лет.

Sport.ua предпринял попытку пообщаться с Касьяненко, однако на интервью он настроен не был.

«Не могу ничего комментировать – ни о «Дейд Каунти», ни о том, где я нахожусь, ведь с большим уважением отношусь к Роману Иосифовичу Григорчуку. Поэтому любые мои комментарии могут повлиять на этого очень хорошего человека. Повторюсь: не буду ничего комментировать – просто не хочу. Я имею на это право. Не хочу дальше втягиваться в эту историю и не знаю, кому она важна. Не понимаю, чем я отличаюсь от других футболистов, которые выехали за границу и не вернулись в Украину. И почему не было ко мне такого внимания, когда в мою квартиру прилетел «шахед» и никто об этом не написал? Поэтому извините, что не ответил на ваши вопросы. Вот такой мой комментарий».

Ранее сообщалось, что украинский тренер «Черноморца» не вернулся со сборов и сбежал за границу.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Игорь Касьяненко российско-украинская война инсайд
Источник Sport.ua
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