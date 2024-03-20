Замена Осимхену? Наполи нацелился на звезду чемпионата Нидерландов
Сантьяго Хименес может покинуть «Фейенорд»
«Наполи» проявляет интерес к 22-летнему мексиканскому форварду Сантьяго Хименесу. Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.
Хименес выступает на позиции центрфорварда, поэтому интерес к нему можно расценивать как подготовку чемпионов Италии к продаже лидера атак команды Виктора Осимхена.
В нынешнем сезоне на счету Хименеса 24 гола и 5 ассистов в 35 матчах за «Фейенорд» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.
В январе интерес к Хименесу проявляв «Тоттенхэм».
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