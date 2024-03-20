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  4. Замена Осимхену? Наполи нацелился на звезду чемпионата Нидерландов
Италия
20 марта 2024, 21:10 |
659
0

Замена Осимхену? Наполи нацелился на звезду чемпионата Нидерландов

Сантьяго Хименес может покинуть «Фейенорд»

20 марта 2024, 21:10 |
659
0
Замена Осимхену? Наполи нацелился на звезду чемпионата Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

«Наполи» проявляет интерес к 22-летнему мексиканскому форварду Сантьяго Хименесу. Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Хименес выступает на позиции центрфорварда, поэтому интерес к нему можно расценивать как подготовку чемпионов Италии к продаже лидера атак команды Виктора Осимхена.

В нынешнем сезоне на счету Хименеса 24 гола и 5 ассистов в 35 матчах за «Фейенорд» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

В январе интерес к Хименесу проявляв «Тоттенхэм».

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Сантьяго Хименес Фейеноорд Наполи трансферы трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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