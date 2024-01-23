Тоттенхэм нашел замену Кейну в чемпионате Нидерландов

Несмотря на недавний переход на правах аренды форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, лондонский «Тоттенхэм» по-прежнему находится в поисках нападающего, который в долгосрочной перспективе должен полноценно заменить ушедшего прошлым летом в «Баварию» Гарри Кейну.

Как информирует AS, в сфере интересов «шпор» две кандидатуры – форвард «Штутгарта» Серу Гирасси и бомбардир «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. Именно эти два имени вспоминают руководители клуба чаще других в качестве потенциального усиления линии атаки. Правда, Хименеса «шпоры» смогут переманить только по окончании сезона, поскольку футболист твердо намерен остаться в Роттердаме и помочь клубу завоевать чемпионский титул.

Отметим, что Гирасси в нынешнем сезоне провел за «Штутгарт» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 19 мячей, а на счету Хименеса 24 матча и 21 гол за «Фейеноорд».