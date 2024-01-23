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  4. Тоттенхэм нашел замену Кейну в чемпионате Нидерландов
Англия
23 января 2024, 14:36 |
468
0

Тоттенхэм нашел замену Кейну в чемпионате Нидерландов

В случае с Хименесом придется подождать до лета

23 января 2024, 14:36 |
468
0
Тоттенхэм нашел замену Кейну в чемпионате Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес и Серу Гирасси

Несмотря на недавний переход на правах аренды форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, лондонский «Тоттенхэм» по-прежнему находится в поисках нападающего, который в долгосрочной перспективе должен полноценно заменить ушедшего прошлым летом в «Баварию» Гарри Кейну.

Как информирует AS, в сфере интересов «шпор» две кандидатуры – форвард «Штутгарта» Серу Гирасси и бомбардир «Фейеноорда» Сантьяго Хименес. Именно эти два имени вспоминают руководители клуба чаще других в качестве потенциального усиления линии атаки. Правда, Хименеса «шпоры» смогут переманить только по окончании сезона, поскольку футболист твердо намерен остаться в Роттердаме и помочь клубу завоевать чемпионский титул.

Отметим, что Гирасси в нынешнем сезоне провел за «Штутгарт» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 19 мячей, а на счету Хименеса 24 матча и 21 гол за «Фейеноорд».

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Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Серу Гирасси Сантьяго Хименес Фейеноорд Штутгарт трансферы Бундеслиги
Источник AS
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