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Чемпионат Европы
20 марта 2024, 22:55 | Обновлено 20 марта 2024, 23:09
911
0

ФОТО. Быстрый газон в Зенице. Сборная потренировалась на арене матча

Хавбек Виктор Цыганков выполнил полный объем тренировочной работы

20 марта 2024, 22:55 | Обновлено 20 марта 2024, 23:09
911
0
ФОТО. Быстрый газон в Зенице. Сборная потренировалась на арене матча
УАФ

Национальная команда Украины вечером 20 марта провела предматчевую тренировку в боснийской Зенице на поле завтрашнего противостояния.

Работу в преддверии матча сине-желтые начали еще утром: в 11:00 у сборников было теоретическое занятие.

А в 16:25 автобус с национальной командой Украины взял курс из Сараево на Зеницу. Дорога к арене «Билино Поле» фактически пролегает по руслу реки Босны, извилистой лентой пронизывающей всю Боснию, впадая в Саву, несущую обильные воды в Дунай. Отрезок от Сараево до Зеницы – четвертая часть 308-километровой протяженности Босны – 72 километра. Эту дистанцию украинцы преодолели автобусом за 50 минут, пересекая упомянутую реку раз 20.

Под вечер у Зеницы ощутимо похолодало: сказывается ранняя весна. В то же время, газон на «Билино Поле» хорошего качества: футболисты охарактеризовали его как быстрый.

В официальной тренировке приняли участие все 28 игроков, включая Виктора Цыганкова, который вместе с командой проделал весь объем разминочной работы. В частности, была работа с мячами: контроль и владение, пасинг. В основной части вечерней сессии внимание было уделено непосредственной подготовке к завтрашнему матчу: наигрыванию комбинаций с заметной ротацией исполнителей.

Как отметил на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, все ребята работают ответственно и настойчиво, так что ему будет очень непросто сделать выбор 23 игроков в игровую заявку. Стартовый состав станет известен за 75 минут до начала матча.

Стартовый свисток рефери полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной прозвучит 21 марта в 21:45 по Киеву.

ФОТО. Быстрый газон в Зенице. Сборная потренировалась на арене матча

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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