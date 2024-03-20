Легендарный Анри назвал самого недооцененного футболиста в мире

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны», а также сборной Франции Тьерри Анри поделился экспертным мнением о форварде мадридского «Атлетико» Антуане Гризманне.

«Гризманн напоминает нам, что тяжелая работа – это талант. Антуан, безусловно, самый недооцененный игрок в мире. Мы часто говорим о Килиане Мбаппе, настолько часто, что я даже ищу повод его покритиковать. Но Гризманн… Вы посмотрите на его голы и передачи.

Скажите мне, кто в истории мог играть на всех четырех позиция в атаке? Таких футболистов было не так много. Гризманн – один из них», – заявил Анри.

В нынешнем сезоне 32-летний Гризманн провел 38 матчей за «Атлетико», забил 18 голов, сделал 7 ассистов.

Ранее Тьерри Анри высказался о Килиане Мбаппе.