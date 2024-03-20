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  4. АНРИ: «За границей все завидуют, что у нас есть такой игрок, как Мбаппе»
Франция
20 марта 2024, 16:19 |
74
0

АНРИ: «За границей все завидуют, что у нас есть такой игрок, как Мбаппе»

Чемпион мира и Европы — о своем звездном соотечественнике

20 марта 2024, 16:19 |
74
0
АНРИ: «За границей все завидуют, что у нас есть такой игрок, как Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, а ныне тренер молодежной сборной страны Тьерри Анри высказался о своем соотечественнике, нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

«Мы говорим о настоящем монстре. Давайте порадуемся тому, что Килиан француз. Нам завидуют все. Каждый раз, когда я бываю за границей, люди говорят мне: «Вам, французам, так повезло, что у вас есть такой футболист».

Здесь, во Франции, всегда есть место и для негативной оценки, даже когда мы говорим о его качествах, из-за того, что он сделал одно и не сделал другое. Но за рубежом нам очень завидуют!» — сказал Анри в комментарии Le Parisien.

Напомним, в конце текущего сезона у Мбаппе истекает контракт с ПСЖ, после чего он должен перейти в мадридский «Реал».

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Тьерри Анри Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
Источник Goal.com
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