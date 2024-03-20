Даниил КРЕВСУН: Дело у нас еще не сделано, наша цель – выйти из этой группы

19-летний полузащитник сборной Украины U-19 Даниил Кревсун прокомментировал победу команды над сверстниками из Северной Македонии в матче в элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19:

«Я считаю, что команда провела очень хорошую игру, каждый сделал все возможное от себя на футбольном поле, сегодня можем еще радоваться, но с завтрашнего дня мы должны забыть за это, потому что дело у нас еще не сделано, наша цель – выйти из этой группы.

Я очень рад, что удалось забить и помочь команде победить в этой игре, но наше дело еще не доделано, так уже будем готовиться к следующей игре», – сказал Кревсун.

В другом матче группы Швейцария обыграла Латвию (1:0) благодаря голу Яниса Люти на 90-й минуте. Украина и Швейцария набрали по 3 очка после первого тура. Далее сборная Украины U-19 сыграет против сверстников из Латвии (23 марта) и Швейцарии (26 марта). В финальную стадию ЧЕ-2024 выйдет только победитель квартета.

ГОЛ! 1:0 Кревсун, 45+1 мин.