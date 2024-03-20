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20 марта 2024, 20:17 | Обновлено 20 марта 2024, 20:18
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0

Украинские арбитры будут работать на матче отбора к Евро-2025 U-21

Виктор Копиевский назначен на поединок Сан-Марино U-21 и Ирландии U-21

20 марта 2024, 20:17 | Обновлено 20 марта 2024, 20:18
128
0
Украинские арбитры будут работать на матче отбора к Евро-2025 U-21
УАФ. Виктор Копиевский

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отборочного турнира Евро-2025 U-21.

На поединке группы А между сборными Сан-Марино U-21 и Ирландии U-21, который состоится 21 марта в Серравалле, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Ранее сообщалось, что украинские арбитры будут работать на играх элит-раунда отбора Евро-2024 U-17. Алексей Деревинский и Алексей Миронов назначены на матчи в Австрии.

По теме:
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Евро-2025 U-21 сборная Сан-Марино по футболу судейские назначения сборная Ирландии по футболу U-21 Виктор Копиевский Семен Шлончак Виктор Матяш Виталий Романов
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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