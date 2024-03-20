Украинские арбитры будут работать на матче отбора к Евро-2025 U-21

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отборочного турнира Евро-2025 U-21.

На поединке группы А между сборными Сан-Марино U-21 и Ирландии U-21, который состоится 21 марта в Серравалле, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Ранее сообщалось, что украинские арбитры будут работать на играх элит-раунда отбора Евро-2024 U-17. Алексей Деревинский и Алексей Миронов назначены на матчи в Австрии.