Украинские арбитры будут работать на играх элит-раунда отбора Евро-2024 U17

Украинские арбитры Алексей Деревинский и Алексей Миронов будут работать на матчах элит-раунда отбора Евро-2024 U-17.

Матчи группы 7 состоятся в Австрии с 20 по 26 марта. Кроме хозяев, в мини-турнире примут участие команды Норвегии, Испании и Словении.

Алексей Деревинский будет работать в качестве главного судьи, а Алексей Миронов – ассистента рефери на поединках Испания – Словения (23 марта) и Австрия – Испания (26 марта).

На матче Словения – Австрия (20 марта) Миронов выступит в роли ассистента арбитра из Северной Македонии Игоря Стойчевски, а Деревинский будет исполнять обязанности четвертого судьи.