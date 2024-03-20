ЗИНЧЕНКО: «Забарный растет и в ширину, и в высоту»

Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением относительно мышечной массы некоторых партнеров по национальной команде, в частности – Ильи Забарного, который играет в АПЛ за «Борнмут».

– Мы записывали видео с Судаковым, он набрал за последние год-два 8 кг. Цыганков – 5 кг мышц, Довбик - машина. Посмотрел на Забарного – мне кажется, он вырос вдвое в мышцах. Когда ты приезжаешь в сборную, смотришь, как меняются наши футболисты, это новое поколение.

– Я смотрю на них, потом на себя. Думаю, что, может, я что-то делаю не так. У меня первая такая мысль в голове. Здесь генетика играет очень большую роль. К сожалению, мой папа не очень высокий и большой.

Я думаю, что те ребята, которые играют в Англии – Забарный, как ты говоришь – смотрю на него, не так часто его вижу, он растет ежеминутно. Такое впечатление. Не знаю, что они там едят в «Борнмуте». Когда у тебя молодой организм, как у Забарного, всегда впечатление, что тебе 20 лет. Он растет и в ширину, и в высоту, – рассказал Зинченко.

Ранее стало известно мнение Зинченко относительно предстоящего матча сборной Украины с командой Боснии и Герцеговины.