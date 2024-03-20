Александр ЗИНЧЕНКО: «Хотим написать новую главу в нашей истории»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко накануне игры с командой Боснии и Герцеговины поделился своими ожиданиями, ответив на вопросы журналистов.

– Ты уже играл против Боснии и Герцеговины несколько лет назад. Какие сейчас ожидания от матча?

– Мы знаем, что будет тяжело. У соперника отличная команда. Они имеют много опытных игроков. Каждая сборная старается играть лучше перед болельщиками. Ждем тяжелой игры. Надеюсь, что завтра нам удастся выступить как можно лучше.

– Многие считают, что нынешняя сборная Украины самая сильная за долгие годы. Чувствуешь ли давление по сравнению с тем, когда ваша команда играла в четвертьфинале ЕВРО?

– Я не могу судить, какая команда сборной Украины была лучше. У нас много молодых игроков, но также есть опытные футболисты. Думаю, сейчас это хорошая смесь. Хотим написать новую главу в нашей истории.

– Как прошла последняя неделя в Испании? Каково твое состояние? Какая атмосфера в сборной?

– Атмосфера замечательная. Мы все понимаем, зачем сюда приехали. Осознаем ответственность. Подготовка происходит должным образом. Надеюсь, мы сможем показать это на поле. Я чувствую себя хорошо как физически, так и психологически. Готов на все 100% помочь сборной.

– Как относишься к тому, что завтра может быть серия пенальти?

– Это правила игры. Если мы сыграем вничью, то будут экстра-таймы и пенальти. Хотелось бы достичь положительного результата в первые 90 минут, но в футболе бывает всякое. Нужно быть готовыми ко всему. Практиковали пенальти на тренировках.