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  4. Марта КОСТЮК: «Олимпиада? Хочется медаль, но до этого еще очень далеко»
US Open
20 марта 2024, 19:53 |
177
0

Марта КОСТЮК: «Олимпиада? Хочется медаль, но до этого еще очень далеко»

Украинка очень ждет своего дебюта на Олимпийских играх

20 марта 2024, 19:53 |
177
0
Марта КОСТЮК: «Олимпиада? Хочется медаль, но до этого еще очень далеко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) поделилась планами на выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже:

– Влияет ли выступление в Индиан-Уэллсе на подготовку к Олимпиаде? Какие у вас планы по выступлению в Париже?

– Нет, никак не влияет. У нас точно такой же календарь, просто прибавляется еще один турнир в июле, а именно Олимпиада.

Планирую выступить там. Не знаю, буду ли выступать в паре, но точно выступать в одиночке. Очень жду своего дебюта там.

Наверняка будет очень волнительно, но, надеюсь, получится отвлечься от того, насколько велико это событие. Просто представлять наш флаг, нашу страну.

Конечно, хочется медаль, но до этого еще очень далеко, – сказала Костюк.

Олимпиада-2024 пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

На этой неделе Костюк выступит на крупных соревнованиях в Майами. Ранее Марта проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) в полуфинале WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

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Источник Трибуна
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