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  4. Владимир БЕССОНОВ: «Относиться к боснийцам нужно очень серьезно»
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 19:05 |
303
0

Владимир БЕССОНОВ: «Относиться к боснийцам нужно очень серьезно»

Легенда «Динамо» Киев – о матче отбора на Евро-2024

20 марта 2024, 19:05 |
303
0
Владимир БЕССОНОВ: «Относиться к боснийцам нужно очень серьезно»
Газета Команда. Владимир Бессонов

Легендарный экс-игрок «Динамо» Киев Владимир Бессонов поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины:

– Ожидание от матча в Зенице только одно – победа. И я знаю, что она будет.

– Что можете сказать о боснийцах, как о сопернике нашей сборной?
– Достойная команда. Любого соперника всегда нужно уважать и к каждому матчу относиться со всей серьезностью. Ведь соперник также намерен решать свои глобальные вопросы, стремясь попасть через стыковые матчи в финальную часть европейского первенства. Так что повторюсь: необходимо очень серьезно отнестись к игре с боснийцами.

– Сборную Боснии и Герцеговины многие ассоциируют исключительно с двумя ее звездами – Эдином Джеко и Миралемом Пьяничем. Действительно ли многое в игре этой команды зависит от их действий?
– Всегда считалось, что Югославия отличается наличием классных футболистов, у которых главными достоинствами являются выносливость, бойцовские качества и неуступчивость. И хотя страна давно разделилась на многие части, корни все же остались. Боснийцы по-спортивному злые, жесткие. Они всегда сражаются до конца, несмотря на статус соперника. Что касается Джеко и Пьянича, то оба действительно опытные и ведущие игроки сборной Боснии и Герцеговины. Хотя, на мой взгляд, их лучшее время уже прошло. Впрочем, относиться к ним все равно стоит достаточно серьезно.

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Источник UA-Football
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