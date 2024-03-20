20 марта главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и футболист «сине-желтых» Александр Зинченко провели пресс-конференцию накануне поединка плей-офф Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Один из боснийских журналистов задал Александру вопрос на своем языке. Зинченко сказал переводчику, что он все понял и не стоит переводить для него, однако после заявил, что пошутил.

Зинченко вспомнил автора этой легендарный шутки – Евгения Коноплянку. В 2015 году Коноплянка сделал тоже самое на пресс-конференции, только после вопроса на словенском.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола уже объединила эти два момента в одно видео.

ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки