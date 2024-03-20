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  4. ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 19:01 |
2047
2

ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки

Косплей на Евгения получился не таким смешным, но все равно вышло забавно

20 марта 2024, 19:01 |
2047
2
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
УАФ. Александр Зинченко

20 марта главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и футболист «сине-желтых» Александр Зинченко провели пресс-конференцию накануне поединка плей-офф Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

Один из боснийских журналистов задал Александру вопрос на своем языке. Зинченко сказал переводчику, что он все понял и не стоит переводить для него, однако после заявил, что пошутил.

Зинченко вспомнил автора этой легендарный шутки – Евгения Коноплянку. В 2015 году Коноплянка сделал тоже самое на пресс-конференции, только после вопроса на словенском.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола уже объединила эти два момента в одно видео.

ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки

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Источник Sport.ua
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ALKOSruLKA
ще б ви вміли відео розміщувати, а не посилання на месседжери...
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+1
Gargantua
inside joke
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