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Чемпионат Европы
20 марта 2024, 18:49 | Обновлено 20 марта 2024, 19:17
1372
0

РЕБРОВ: «Милошевич? Думаю, он хороший человек. Но не знаю, какой он тренер»

Наставник украинской сборной – о предстоящем поединке команды

20 марта 2024, 18:49 | Обновлено 20 марта 2024, 19:17
1372
0
РЕБРОВ: «Милошевич? Думаю, он хороший человек. Но не знаю, какой он тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию перед полуфинальным матчем плей-офф отбора на Евро-2024 против сборной Боснии и Герцеговины, который состоится в четверг, 21 марта (начало – в 21:45 по Киеву).

– Вы знаете тренера Боснии и Герцеговины Саво Милошевича.

– Я знал его, когда играл с ним. Он хороший человек, но я не знаю его как тренера. Он провел четыре матча у руля сборной и поменял много игроков. Иногда менял структуру игры. Готовимся к тяжелому матчу. Я уважаю Милошевича, но мы здесь не для дружбы. Пожелаю ему всего наилучшего только после игры.

– В каком состоянии Цыганков? Мы знаем, что он очень хорошо взаимодействует с Довбиком в «Жироне».

– Посмотрим. У нас еще целый день. Виктор здесь с нами. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировки. Конечно, это важный игрок, но у нас есть и другие исполнители, которые могут сыграть на его позиции. Надеемся, что с Цыганковым очень скоро будет все в порядке.

– Мы читали в СМИ, что Милошевич часто защищал российских футболистов, чтобы они могли играть в международных матчах. Как вы к этому относитесь и пожмете ему руку после таких комментариев?

– Я не читал таких интервью, но если это так, то я ему напомню, что у нас идет война. Но сейчас нам гораздо важнее подготовиться к игре, чем говорить обо всем этом.

– Что вы ожидаете от завтрашней игры?

– Мы понимаем, что будет тяжело. Мы играем на выезде. Для меня не важно, как боснийцы сыграли в квалификации. Любая команда может подготовиться к одному матчу и показать свой лучший футбол. Вы не увидите от нас неуважения к сопернику. Это хорошая команда с сильными футболистами. Но мы должны сосредоточиться на нашей игре.

– В команде не появилось новых травмированных?

– Нет. Все готовятся. Для меня самое трудное то, что не все попадут в заявку. Все ребята работают очень хорошо, поэтому для меня это будет трудное решение.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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