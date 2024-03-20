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Чемпионат Европы
20 марта 2024, 18:17 | Обновлено 20 марта 2024, 18:24
893
2

Сборная Германии потеряла Нойера. Известна причина

Голкипер Бундестим получил травму

20 марта 2024, 18:17 | Обновлено 20 марта 2024, 18:24
893
2
Сборная Германии потеряла Нойера. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь Мануэль Нойер получил травму в расположении сборной Германии и выбыл из ее обоймы.

Сообщается, что страж ворот получил мышечное повреждение.

Из-за полученной травмы 37-летний голкипер выведен из состава немецкой команды в преддверие в товарищеских матчах со сборными Франции и Нидерландов, которые запланированы на 23 и 26 марта соответственно.

Ранее стало известно, что «Бавария» намерена пригласить украинца Андрея Лунина, который станет заменой Нойеру.

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Мануэль Нойер сборная Германии по футболу травма
Источник Twitter
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Перець
От мені ці 37 + гравці подобаються зламались і по пів року заробітну плату отримають і в пісю не дують 
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+1
pol-55
Тю блін,тепер клубам не можна згадувати вголос Трубіна,якщо хочуть зберегти своїх воротарів,карма вона така
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0
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