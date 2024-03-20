Чемпионат Европы20 марта 2024, 18:17 | Обновлено 20 марта 2024, 18:24
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Сборная Германии потеряла Нойера. Известна причина
Голкипер Бундестим получил травму
20 марта 2024, 18:17 | Обновлено 20 марта 2024, 18:24
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Вратарь Мануэль Нойер получил травму в расположении сборной Германии и выбыл из ее обоймы.
Сообщается, что страж ворот получил мышечное повреждение.
Из-за полученной травмы 37-летний голкипер выведен из состава немецкой команды в преддверие в товарищеских матчах со сборными Франции и Нидерландов, которые запланированы на 23 и 26 марта соответственно.
Ранее стало известно, что «Бавария» намерена пригласить украинца Андрея Лунина, который станет заменой Нойеру.
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Комментарии 2
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От мені ці 37 + гравці подобаються зламались і по пів року заробітну плату отримають і в пісю не дують
Тю блін,тепер клубам не можна згадувати вголос Трубіна,якщо хочуть зберегти своїх воротарів,карма вона така
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