Сборная Германии потеряла Нойера. Известна причина

Вратарь Мануэль Нойер получил травму в расположении сборной Германии и выбыл из ее обоймы.

Сообщается, что страж ворот получил мышечное повреждение.

Из-за полученной травмы 37-летний голкипер выведен из состава немецкой команды в преддверие в товарищеских матчах со сборными Франции и Нидерландов, которые запланированы на 23 и 26 марта соответственно.

Ранее стало известно, что «Бавария» намерена пригласить украинца Андрея Лунина, который станет заменой Нойеру.