Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних десяти матчах «сливочных».

Сообщается, что украинский вратарь дал обещание президенту «Реала» Флорентино Пересу, что в ближайшее время сообщит, готов ли он продлить с клубом контракт, завершающийся в 2025 году.

Отмечается, что мюнхенская «Бавария» готова купить Лунина, если тот все-таки не продлит с «Реалом» контракт и решит покинуть клуб. Немцы хотят, чтобы украинец стал потенциальной заменой легендарного голкипера Мануэля Нойера, которому уже 37 лет. Кроме мюнхенцев, Андреем интересуется ряд клубов АПЛ.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.