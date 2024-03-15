Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Андрей может заменить легендарного Нойера в «Баварии»
Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних десяти матчах «сливочных».
Сообщается, что украинский вратарь дал обещание президенту «Реала» Флорентино Пересу, что в ближайшее время сообщит, готов ли он продлить с клубом контракт, завершающийся в 2025 году.
Отмечается, что мюнхенская «Бавария» готова купить Лунина, если тот все-таки не продлит с «Реалом» контракт и решит покинуть клуб. Немцы хотят, чтобы украинец стал потенциальной заменой легендарного голкипера Мануэля Нойера, которому уже 37 лет. Кроме мюнхенцев, Андреем интересуется ряд клубов АПЛ.
В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.
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