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Чемпионат Европы
20 марта 2024, 17:22 | Обновлено 20 марта 2024, 17:27
438
0

Хавбек сборной Боснии и Герцеговины: «Можем победить Украину»

Беньямин Тахирович – о предстоящем матче полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024

20 марта 2024, 17:22 | Обновлено 20 марта 2024, 17:27
438
0
Хавбек сборной Боснии и Герцеговины: «Можем победить Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Тахирович

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины, а также амстердамского «Аякса» Беньямин Тахирович поделился ожиданиями от матча с командой Украины в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024.

«Это самый важный матч в моей карьере. Мы все с нетерпением ждем начала поединка и подходим к нему с настроением, что можем победить. У украинцев есть хорошие игроки, но у нас также есть качество и высокий уровень. У нас хороший баланс опыта и молодости. Мы никого не боимся, мы уважаем украинцев, но я верю, что мы можем победить.

Наши болельщики – это наш 12-й игрок, они придадут нам энергии в трудные моменты. Мы будем очень рады играть при полном стадионе и ради болельщиков приложим максимум усилий. Мы все знаем, как много будет значить для нас место на Евро, как для страны, так и для нас самих», – заявил Тахирович.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, начало – в 21:45 по киевскому времени.

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