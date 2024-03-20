Хавбек сборной Боснии и Герцеговины: «Можем победить Украину»

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины, а также амстердамского «Аякса» Беньямин Тахирович поделился ожиданиями от матча с командой Украины в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024.

«Это самый важный матч в моей карьере. Мы все с нетерпением ждем начала поединка и подходим к нему с настроением, что можем победить. У украинцев есть хорошие игроки, но у нас также есть качество и высокий уровень. У нас хороший баланс опыта и молодости. Мы никого не боимся, мы уважаем украинцев, но я верю, что мы можем победить.

Наши болельщики – это наш 12-й игрок, они придадут нам энергии в трудные моменты. Мы будем очень рады играть при полном стадионе и ради болельщиков приложим максимум усилий. Мы все знаем, как много будет значить для нас место на Евро, как для страны, так и для нас самих», – заявил Тахирович.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, начало – в 21:45 по киевскому времени.