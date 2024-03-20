Саво МИЛОШЕВИЧ: «Важно быть готовыми к любому сценарию»

Главный сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич в преддверии полуфинального матча плей-офф отбора Евро-2024 со сборной Украины рассказал о готовности подопечных к поединку.

«Я уже несколько раз повторял, что если бы я не верил, что мы можем достичь необходимого результата, меня бы здесь даже не было. Думаю, ребята рассуждают так же.

Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти.

Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея - как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом», – рассказал среди прочего Милошевич.

Как известно, игра Босния и Герцеговина – Украина состоится в городе Зеница 21 марта, начало – в 21:45 по Киеву.