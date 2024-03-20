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20 марта 2024, 16:40 | Обновлено 20 марта 2024, 16:41
1018
0

Источник: Дани Алвес вскоре сможет выйти из тюрьмы. Названо условие

До вынесения окончательного приговора экс-футболист будет оставаться на воле

20 марта 2024, 16:40 | Обновлено 20 марта 2024, 16:41
1018
0
Источник: Дани Алвес вскоре сможет выйти из тюрьмы. Названо условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Суд Барселоны принял решение освободить Дани Алвеса из-под стражи под залог в 1 миллион евро до вынесения окончательного приговора, сообщает El Periódico.

Напомним, ранее экс-футболист «Барселоны» был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие, после чего данное решение было обжаловано стороной Алвеса.

Прокуратура выступала против освобождения Дани Алвеса, обосновывая это высоким риском побега из-за финансовых возможностей игрока и назначенного сурового приговора. Тем не менее суд согласился отпустить футболиста под залог. После поступления оплаты у игрока будут изъяты испанский и бразильский паспорта.

В начале 2023 года в полицию Каталонии обратилась женщина, которая обвинила Алвеса в насильственных действиях сексуального характера. По ее словам, события произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны.

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Дани Алвес тюрьма изнасилование
Источник El Periodico
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