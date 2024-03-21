Три главные кадровые проблемы Сергея Реброва
Валерий Василенко – о кадрах, которые решают все, накануне матча сборной против Боснии
К своему главному на данный момент поединку (против сборной Боснии и Герцеговины) в статусе наставника главной команды страны Сергей Ребров подходит с определенными проблемами. Некоторые эти проблемы вызваны травмами основных игроков. А некоторые – наоборот, возросшей конкуренцией на игровых позициях.
В принципе, проблемы, подобные нынешним, не есть чем-то из ряда вон выходящим. Каждый тренер в своей работе сталкивается с подобным регулярно. Я более чем уверен, что и Сергей Станиславович уже сталкивался. Ранее, в бытность тренером клубных команд. Но вот во главе национальной сборной Украины он столкнулся с подобным, на мой взгляд, впервые. Давайте попробуем структурировать эти проблемы. И попытаемся найти пути их решения.
Отсутствие Степаненко
Главная, очевидная, незаретушированная проблема – это, конечно же, отсутствие ключевого исполнителя середины поля. С Тарасом Степаненко в составе и без оного – это две совсем разные сборные Украины. Из-за травмы капитан «Шахтера» команде Реброва не помощник. Ситуация усугубляется в некотором роде еще и тем, что «смежный» со Степаненко футболист сборной – Александр Зинченко – только недавно вернулся после травмы, и о его игровых кондициях мы можем лишь догадываться.
Нашему тренерскому штабу теперь придется поломать голову, чтобы решить проблему в опорной зоне.
Наиболее простым ее решением видится непосредственная профильная замена. То есть, замена по позициям. Это значит, что на место капитана «Шахтера» можно интегрировать бывшего капитана «Динамо», а ныне футболиста «Вестерло» Сергея Сидорчука.
На мой взгляд, Сергей бы мог и не получить вызов в сборную, если бы Степаненко был в строю. Но он получил. Стало быть, Ребров рассматривает и такой вариант замены. Хотя в последнее время у Сидорчука не так много игровой практики в Бельгии.
В его пользу может и должен послужить и огромный опыт, и наличие постоянной игровой практики на нынешнем рабочем месте, и изначальная внедренность в команду Реброва.
Но наверняка главный тренер рассматривает и иные опции. В частности, возможность сыграть на этой позиции тому, кто фактически вытеснил Сидорчука из основы «Динамо» – Владимиру Бражко.
В пользу молодого волнореза – отличная форма и антропометрия. Из откровенных минусов – Бражко абсолютный дебютант национальной сборной.
Если подытожить вариант игры сборной Украины с чистым опорником, то обе кандидатуры – и Сидорчук, и Бражко – имеют и свои козыри, и свои недостатки. Появление Сидорчука в основе видится более очевидным вариантом, тогда как Бражко – более рискованным.
Я же на свой страх и риск предположу, что, при условии, если игровая форма Зинченко не будет вызывать вопросов, то тогда вершиной перевернутого треугольника в центре поля станет Сергей Сидорчук.
Довбик или Яремчук?
Если предположить, а на это есть определенные предпосылки – что повреждение Виктора Цыганкова оказалось несерьезным, и полузащитник «Жироны» займет свое привычное место в основе «сине-желтых», то тогда остальные кадровые проблемы сборной будут иметь вид скорее избытка, нежели нехватки.
На матч против боснийцев Ребров вызвал сразу четырех форвардов. Так как Сергей Станиславович практикует игру в одного чистого нападающего, и мы все прекрасно помним, кто был этим чистым нападающим в отборе на Евро-2024, то методом исключения можно предположить, что Сикан и Ванат – это хорошие кандидаты для выхода на замены. Кандидата для выхода в основе нужно выбирать между Довбиком и Яремчуком.
Месяц-полтора назад данного вопроса не было бы по определению, ибо форвард «Жироны» феерил в Ла Лиге, – был одним из главных действующих особ периферийной команды, кто на своих отнюдь не хлюпких плечах тащил эту самую периферию ну уж если и не к чемпионству, то тогда, как минимум, в чемпионскую Лигу.
Но по состоянию на сейчас утверждать так однозначно не получится при всем желании. Потому что, с одной стороны, прицел Артема сейчас сбился. А с другой – напомнил о себе некогда главный форвард сборной – Роман Яремчук.
И в этой связи выбор Реброву предстоит непростой. Накануне приезда в сборную Довбик в составе «Жироны» проиграл «Хетафе». Это четвертое поражение каталонской команды в последних шести поединках. Однозначно, команда Мичела переживает кризис. И этот кризис, не в последнюю очередь, связан с затянувшейся голевой засухой украинского легионера «красно-синих». Артем не забивает уже в восьми подряд поединках.
А вот Яремчук наконец-то завоевал место в основе «Валенсии». В нынешнем году Роман, как и Артем, имеет на своем счету три забитых мяча. Однако, в отличие от Довбика, который все свои голы забил одной команде («Севилье»), Яремчук отличился в воротах трех разных команд. И за профильными характеристиками, и за оценками серьезных статистических порталов наш форвард «Валенсии» на данный момент котируется выше нашего форварда «Жироны».
Как по мне, Ребров выберет Яремчука. Хотя при любом варианте сыграют оба (кто-то в основе, кто-то обязательно выйдет на замену).
Трубин или Лунин?
Ситуация практически зеркальная к предыдущей. Если бы вопрос выбора основного голкипера на игру против сборной БиГ стоял месяц-два назад, то тогда ответ на него был бы очевидный: конечно же, Трубин. Основной голкипер «Бенфики» был в полном порядке.
Однако в последнее время от такой очевидности не осталось и следа. «Бенфика» в нынешнем году пока что не впечатляет. Особенно в защите. Как следствие – не впечатляет и ее основной кипер. К примеру, в матче 24-го тура чемпионата Португалии (третьего марта) между «Бенфикой» и «Порту» Анатолий пропустил аж пять мячей.
При желании можно, конечно же, сетовать на провалы защитных порядков «орлов». Это действительно так. Но нельзя не заметить и некоторый спад в игре самого Трубина. И этот спад, скорее, психологический.
А вот конкурент Трубина по сборной Украины – Андрей Лунин – наоборот, на данный момент решил свои психологические проблемы. Благодаря отменной форме Лунин сейчас является основным вратарем «Реала». Сложно сказать, будет ли так продолжаться и после того, как вернется в команду из лазарета Тибо Куртуа, но сейчас нельзя не отметить высокие игровые и моральные кондиции Лунина.
Единственный минус вратаря «Мадрида» в этой связи – такой же, как и у Бражко: он пока что не интегрирован в сборную Реброва.
Но если Сергей Станиславович будет исходить строго из нынешней формы двух голкиперов, то более предпочтительным вариантом видится страж ворот испанского гранда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Пенсионеры» могут рассмотреть трансфер украинца в следующее трансферное окно
Приоритетом для «сливочных» остается продление контракта с украинцем