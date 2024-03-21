Три главные кадровые проблемы Сергея Реброва

К своему главному на данный момент поединку (против сборной Боснии и Герцеговины) в статусе наставника главной команды страны Сергей Ребров подходит с определенными проблемами. Некоторые эти проблемы вызваны травмами основных игроков. А некоторые – наоборот, возросшей конкуренцией на игровых позициях.

В принципе, проблемы, подобные нынешним, не есть чем-то из ряда вон выходящим. Каждый тренер в своей работе сталкивается с подобным регулярно. Я более чем уверен, что и Сергей Станиславович уже сталкивался. Ранее, в бытность тренером клубных команд. Но вот во главе национальной сборной Украины он столкнулся с подобным, на мой взгляд, впервые. Давайте попробуем структурировать эти проблемы. И попытаемся найти пути их решения.

Отсутствие Степаненко

Главная, очевидная, незаретушированная проблема – это, конечно же, отсутствие ключевого исполнителя середины поля. С Тарасом Степаненко в составе и без оного – это две совсем разные сборные Украины. Из-за травмы капитан «Шахтера» команде Реброва не помощник. Ситуация усугубляется в некотором роде еще и тем, что «смежный» со Степаненко футболист сборной – Александр Зинченко – только недавно вернулся после травмы, и о его игровых кондициях мы можем лишь догадываться.

Нашему тренерскому штабу теперь придется поломать голову, чтобы решить проблему в опорной зоне.

Наиболее простым ее решением видится непосредственная профильная замена. То есть, замена по позициям. Это значит, что на место капитана «Шахтера» можно интегрировать бывшего капитана «Динамо», а ныне футболиста «Вестерло» Сергея Сидорчука.

На мой взгляд, Сергей бы мог и не получить вызов в сборную, если бы Степаненко был в строю. Но он получил. Стало быть, Ребров рассматривает и такой вариант замены. Хотя в последнее время у Сидорчука не так много игровой практики в Бельгии.

В его пользу может и должен послужить и огромный опыт, и наличие постоянной игровой практики на нынешнем рабочем месте, и изначальная внедренность в команду Реброва.

Но наверняка главный тренер рассматривает и иные опции. В частности, возможность сыграть на этой позиции тому, кто фактически вытеснил Сидорчука из основы «Динамо» – Владимиру Бражко.

УАФ. Владимир Бражко

В пользу молодого волнореза – отличная форма и антропометрия. Из откровенных минусов – Бражко абсолютный дебютант национальной сборной.

Если подытожить вариант игры сборной Украины с чистым опорником, то обе кандидатуры – и Сидорчук, и Бражко – имеют и свои козыри, и свои недостатки. Появление Сидорчука в основе видится более очевидным вариантом, тогда как Бражко – более рискованным.

Я же на свой страх и риск предположу, что, при условии, если игровая форма Зинченко не будет вызывать вопросов, то тогда вершиной перевернутого треугольника в центре поля станет Сергей Сидорчук.

Довбик или Яремчук?

Если предположить, а на это есть определенные предпосылки – что повреждение Виктора Цыганкова оказалось несерьезным, и полузащитник «Жироны» займет свое привычное место в основе «сине-желтых», то тогда остальные кадровые проблемы сборной будут иметь вид скорее избытка, нежели нехватки.

На матч против боснийцев Ребров вызвал сразу четырех форвардов. Так как Сергей Станиславович практикует игру в одного чистого нападающего, и мы все прекрасно помним, кто был этим чистым нападающим в отборе на Евро-2024, то методом исключения можно предположить, что Сикан и Ванат – это хорошие кандидаты для выхода на замены. Кандидата для выхода в основе нужно выбирать между Довбиком и Яремчуком.

Месяц-полтора назад данного вопроса не было бы по определению, ибо форвард «Жироны» феерил в Ла Лиге, – был одним из главных действующих особ периферийной команды, кто на своих отнюдь не хлюпких плечах тащил эту самую периферию ну уж если и не к чемпионству, то тогда, как минимум, в чемпионскую Лигу.

Но по состоянию на сейчас утверждать так однозначно не получится при всем желании. Потому что, с одной стороны, прицел Артема сейчас сбился. А с другой – напомнил о себе некогда главный форвард сборной – Роман Яремчук.

УАФ. Роман Яремчук

И в этой связи выбор Реброву предстоит непростой. Накануне приезда в сборную Довбик в составе «Жироны» проиграл «Хетафе». Это четвертое поражение каталонской команды в последних шести поединках. Однозначно, команда Мичела переживает кризис. И этот кризис, не в последнюю очередь, связан с затянувшейся голевой засухой украинского легионера «красно-синих». Артем не забивает уже в восьми подряд поединках.

А вот Яремчук наконец-то завоевал место в основе «Валенсии». В нынешнем году Роман, как и Артем, имеет на своем счету три забитых мяча. Однако, в отличие от Довбика, который все свои голы забил одной команде («Севилье»), Яремчук отличился в воротах трех разных команд. И за профильными характеристиками, и за оценками серьезных статистических порталов наш форвард «Валенсии» на данный момент котируется выше нашего форварда «Жироны».

Как по мне, Ребров выберет Яремчука. Хотя при любом варианте сыграют оба (кто-то в основе, кто-то обязательно выйдет на замену).

Трубин или Лунин?

УАФ. Андрей Лунин и Анатолий Трубин

Ситуация практически зеркальная к предыдущей. Если бы вопрос выбора основного голкипера на игру против сборной БиГ стоял месяц-два назад, то тогда ответ на него был бы очевидный: конечно же, Трубин. Основной голкипер «Бенфики» был в полном порядке.

Однако в последнее время от такой очевидности не осталось и следа. «Бенфика» в нынешнем году пока что не впечатляет. Особенно в защите. Как следствие – не впечатляет и ее основной кипер. К примеру, в матче 24-го тура чемпионата Португалии (третьего марта) между «Бенфикой» и «Порту» Анатолий пропустил аж пять мячей.

При желании можно, конечно же, сетовать на провалы защитных порядков «орлов». Это действительно так. Но нельзя не заметить и некоторый спад в игре самого Трубина. И этот спад, скорее, психологический.

А вот конкурент Трубина по сборной Украины – Андрей Лунин – наоборот, на данный момент решил свои психологические проблемы. Благодаря отменной форме Лунин сейчас является основным вратарем «Реала». Сложно сказать, будет ли так продолжаться и после того, как вернется в команду из лазарета Тибо Куртуа, но сейчас нельзя не отметить высокие игровые и моральные кондиции Лунина.

Единственный минус вратаря «Мадрида» в этой связи – такой же, как и у Бражко: он пока что не интегрирован в сборную Реброва.

Но если Сергей Станиславович будет исходить строго из нынешней формы двух голкиперов, то более предпочтительным вариантом видится страж ворот испанского гранда.