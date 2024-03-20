Эксперт рассказал, как Ракицкий может вернуться в сборную Украины

Олег Федорчук назвал условие, при котором Сергей Ребров может вызвать защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого в национальную сборную Украины.

– Не стоит списывать со счетов Ракицкого. Если будет форс-мажор, то Ярослав в сборной точно не будет лишним.

– Думаете, Ребров рискнет когда-то вызвать Ракицкого?

– Он рискнет только тогда, когда будет насущная необходимость, но пока что ее нет. Если кто-то травмируется накануне ключевой игры, то Ребров вызовет Ракицкого. Ему не надо долго объяснять. Такие футболисты в любой момент могут приехать, помочь и уехать. Тем более он знает всех футболистов в сборной, знаком с тренерским штабом и системой подготовки. Лично меня Ракицкий положительно удивляет. Я был очень пессимистично настроен относительно его возвращения в «Шахтер», но признаю – ошибся. Парень прилично работает и приносит пользу «Шахтеру». Он уже поборол свою сверхэмоциональность, как у Гармаша.

Напомним, Ярослав Ракицкий не вызывается в национальную сборную Украины с 2019 года, когда защитник перешел в питерский «зенит».

Ранее Олег Федорчук назвал главную проблему в защите сборной Украины.