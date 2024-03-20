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  4. Эксперт рассказал, как Ракицкий может вернуться в сборную Украины
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 15:23 |
2052
5

Эксперт рассказал, как Ракицкий может вернуться в сборную Украины

Олег Федорчук считает, что для этого у Реброва должна быть неотложная потребность

20 марта 2024, 15:23 |
2052
5
Эксперт рассказал, как Ракицкий может вернуться в сборную Украины
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Олег Федорчук назвал условие, при котором Сергей Ребров может вызвать защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого в национальную сборную Украины.

– Не стоит списывать со счетов Ракицкого. Если будет форс-мажор, то Ярослав в сборной точно не будет лишним.

– Думаете, Ребров рискнет когда-то вызвать Ракицкого?

– Он рискнет только тогда, когда будет насущная необходимость, но пока что ее нет. Если кто-то травмируется накануне ключевой игры, то Ребров вызовет Ракицкого. Ему не надо долго объяснять. Такие футболисты в любой момент могут приехать, помочь и уехать. Тем более он знает всех футболистов в сборной, знаком с тренерским штабом и системой подготовки. Лично меня Ракицкий положительно удивляет. Я был очень пессимистично настроен относительно его возвращения в «Шахтер», но признаю – ошибся. Парень прилично работает и приносит пользу «Шахтеру». Он уже поборол свою сверхэмоциональность, как у Гармаша.

Напомним, Ярослав Ракицкий не вызывается в национальную сборную Украины с 2019 года, когда защитник перешел в питерский «зенит».

Ранее Олег Федорчук назвал главную проблему в защите сборной Украины.

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сборная Украины по футболу Олег Федорчук сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Украинский футбол
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Комментарии 5
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Boodya
А толку, якщо в нього алергія на збірну, тільки є якийсь натяк на виклик, в вигляді травм?
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+6
a.fedorenko1953
Такі хфутолери можуть у будь яку мить приїхати до збірної, і у будь яку мить її кинути вчергове, якщо десь  у    ....упі не так засвербить. Лікарі  ще не взмозі видаляти вату з мізків.
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+2
Alex196
Боже какая стыдоба .и человек это говорит вслух зная какую тяжелейшую.войну переживает страна.Вызвать ракицкого это равно смачно плюнуть в людей 
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+1
serhiy
Олег Федорчук - тренер - консультант ДЮСШ «Атлет» м. Київ.
Якщо буде форс-мажор-в нас 16 команд в УПЛ,що одного захисника не знайдуть?!!
 Але треба згадати і тянути пенсіонера -сєпара. Нехай захищає свою рижу футболку з рижим власником. 
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0
Первый Среди Равных
Сєпарок може бути викликаний хіба шо в збірну росії на матч проти збірної південної осетії чи гвінеї-бісау 
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0
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