Наследие Юргена – это 8, 9 или 10? Какие трофеи Клопп выиграл с Ливерпулем

26 января Юрген Клопп в буквальном понимании этого слова шокировал всех болельщиков Ливерпуля, заявив, что по окончании текущего сезона покинет Энфилд. 57-летний специалист подчеркнул, что он уже не "молодой кролик" и не "прыгает так высоко, как когда-то". Банально Клопп признался, что за период, проведенный в Ливерпуле он просто выгорел с профессиональной точки зрения, и чтобы не допустить подобного в физическом плане, решил вовремя уйти на отдых. Кроме того, Юрген фактически исключил возможность возвращения к работе в другой команде уже с сезона-2024/25, и даже допустил полноценный уход на пенсию.

Что ж, без Клоппа английская Премьер-лига в целом и Ливерпуль в частности как минимум какое-то время будут смотреться отнюдь не так ярко. Не исключено, что затем "красным" удастся подыскать нового топового и успешного наставника, впрочем, превзойти Юргена тому если и удастся, то нескоро, так как при немце Ливерпуль выиграл фактически все возможные трофеи.

Давайте вспомним, о каких именно триумфальных победах идет речь. В настоящий момент их восемь, но вскоре может быть девять или даже десять…

Лига чемпионов-2018/19

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Первым топовым трофеем, который Юрген Клопп сумел выиграть для Ливерпуля, оказался кубок Лиги чемпионов. Впервые вплотную к победе в этом соревновании "красные" подошли в сезоне-2017/18, однако тогда в киевском финале из-за эпических ошибок немецкого голкипера Лориуса Кариуса проиграли Реалу со счетом 1:3.

Спустя год Ливерпуль с Клоппом во главе вновь оказался финалистом, причем на этот раз «красные» были безоговорочными фаворитами дуэли против Тоттенхэма. Выводы из поражения против «бланкос» немецкий специалист сделал правильные, и на этот раз Ливерпуль справился с оппонентом со счетом 2:0, добыв шестой в истории и первый за четырнадцать лет трофей в рамках самого престижного клубного турнира континента.

Примечательно, что в сезоне-2021/22 Ливерпуль снова сумел добраться до решающей стадии Лиги чемпионов. На этот раз финал турнира проходил в пригороде Парижа Сен-Дени, хотя изначально его проведение планировалось в российском Санкт-Петербурге, однако из-за вероломного вторжения путинских войск на территорию Украины и развязанной войны УЕФА лишил страну 404 возможности оказаться в центре футбольного праздника. Соперником «красных» опять оказался Реал, и вновь подопечные Клоппа уступили – 0:1.

Суперкубок УЕФА-2019

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В статусе победителя Лиги чемпионов-2018/19 Ливерпуль получил возможность побороться за победу в Суперкубке УЕФА-2019, где соперником команды Клоппа оказался триумфатор предыдущего розыгрыша Лиги Европы Челси. Матч за этот трофей впервые состоялся на территории Турции – на стадионе Водафон Парк, который является домашней ареной для стамбульского Бешикташа.

Игра двух английских грандов была достаточно напряженной и непростой, в результате чего в основное и дополнительное время победителя так и не выявили – ничья 2:2. Для определения лучшего пришлось прибегнуть к серии послематчевых пенальти, где успешнее и мастеровитее оказались подопечные Клоппа – 5:4. Причем "красные" реализовали все свои удары, а вот у "синих" сплоховал Тэмми Абрахам.

Для Ливерпуля отчетный Суперкубок УЕФА оказался четвертым в истории. До этого "красные" побеждали в турнире в 1977, 2001 и 2005 годах.

Клубный чемпионат мира-2019

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Следующим трофеем, который великолепная команда Клоппа в статусе действующего триумфатора Лиги чемпионов добыла в 2019 году оказался кубок клубного чемпионата мира. Турнир состоялся в декабре на полях Катара, а Ливерпуль начал участие в нем со стадии полуфинала, где в соперники "красным" попался мексиканский Монтеррей.

С мексиканцами Ливерпуль справился со счетом 2:1, а в финале подопечные Клоппа вышли на победителя Кубка Либертадорес-2019 бразильский Фламенго. Поединок со "стервятниками" выдался для европейцев куда более напряженным, нежели встреча с мексиканцами. Для выявления победителя арбитру пришлось назначать дополнительные два тайма по пятнадцать минут, что все-таки сыграло на руку Ливерпулю. На 99-й минуте Роберто Фирмино с передачи Садио Мане забил мяч, оказавшийся единственным и победным, хотя в самом концовке матча Фламенго имел убойный шанс на то, чтобы сравнять счет и перевести выявление сильнейшего в серию пенальти.

Триумф в Катаре стал для Ливерпуля историческим, так как никогда ранее «красные» не побеждали в клубном чемпионате мира. В 2005 году англичане были финалистами турнира, но тогда проиграли бразильскому Сан-Паулу (0:1) и остались «с носом».

Английская Премьер-лига-2019/20

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Следующим громким триумфом команды Юргена Клоппа стала победа в английской Премьер-лиге сезона-2019/20. Этот успех оказался по-настоящему знаковым для "красных", так как они никогда до этого не побеждали в чемпионате с момента его реорганизации в Премьер-лигу, а в последний раз становились сильнейшей командой своей страны аж в 1990 году. Иными словами, подопечным Клоппа удалось прервать тридцатилетнюю серию Ливерпуля без побед в домашней лиге!

К финишу турнира Ливерпуль пришел с 99 набранными очками в 38 поединках. "Красные" просто великолепно выглядели на своем поле, где потеряли очки лишь однажды, когда сыграли вничью с Бернли (1:1). Да и на выезде Ливерпуль допускал осечки не так часто: две ничьи (1:1 – с Манчестер Юнайтед и 0:0 – с Эвертоном) и три поражения (1:2 – от Арсенала, 0:4 – от Манчестер Сити и 0:3 – от Уотфорда).

В конечном итоге Ливерпуль опередил Манчестер Сити Жузепа Гвардиолы, который финишировал вторым, аж на 18 пунктов, а Юрген Клопп абсолютно заслуженно был признан лучшим тренером АПЛ-2019/20.

Кубок Английской лиги-2021/22 и 2023/24

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Единственным трофеем, который Ливерпуль при Юргене Клоппе выигрывал более одного раза является Кубок Английской лиги. В этом соревновании "красные" под руководством немецкого наставника триумфовали дважды – по итогам сезона-2021/22 и совсем недавно, в рамках текущего сезона.

В 2022 году Ливерпуль в третьем раунде разобрался с Норвичем (3:0), в четвертом – обыграл Престон Норт Энд (2:0), а в четвертьфинале в серии пенальти оказался сильнее Лестера (3:3, 5:4 – по одиннадцатиметровым). В двухматчевой дуэли в рамках полуфинала подопечные Клоппа не без труда справились с Арсеналом (0:0, 2:0), а в финале в тяжелейшей и изнурительной схватке против Челси смогли взять трофей лишь в серии пенальти (0:0, 11:10 – по одиннадцатиметровым).

Примечательно, что в 2024 году Ливерпуль выиграл Кубок Английской лиги также в решающем противостоянии с Челси. Только на этот раз путь к финалу у "красных" был таким: третий раунд – Лестер (3:1), четвертый раунд – Борнмут (2:1), четвертьфинал – Вест Хэм (5:1), полуфинал – Фулхэм (2:1, 1:1). В финале противостояние Ливерпуля и Челси снова выдалось невероятно напряженным, и его победитель определился лишь в дополнительное время, когда на 118-й минуте забитым мячом в ворота «синих» отличился Вирджил ван Дейк.

Интересно, что именно при Юргене Клоппе Ливерпуль установил рекорд по общему количеству побед в Кубке Английской лиги. До немца «красные» выигрывали в этом соревновании восемь раз (столько же как и Манчестер Сити), но теперь имеют на своем счету 10 триумфов.

Кубок Англии-2021/22

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В 2022 году Ливерпуль выиграл два трофея. Помимо Кубка Английской лиги "красные" смогли также дойти до финала Кубка Англии, где также оказались сильнее оппонента.

Путь к финалу команда Клоппа начинала с третьего раунда, где без проблем расправилась со Шрусбери Таун (4:1), в четвертом раунде была победа над Кардиффом (3:1), в пятом – над Норвичем (2:1), а в шестом – над Ноттингем Форест (1:0). В полуфинале "красным" пришлось столкнутся с Манчестер Сити, и этот поединок стал украшением турнира. Победу в нем добыли подопечные Клоппа, но игра выдалась крайне увлекательной и результативной – 3:2.

А вот финал Кубка Англии-2021/22 между Челси и Ливерпулем опять не подарил зрителям ничего, кроме колоссального нервного напряжения. В основное и дополнительное время команды так и не смогли забить – 0:0. А в серии пенальти удача сопутствовала Ливерпулю – 6:5. В рядах "красных" промахнулся лишь Мане, а вот у "синих" не справились с нервами Аспиликуэта и Маунт.

Для Ливерпуля этот Кубок Англии оказался восьмым в истории. Причем «красные» до 2022 года не побеждали в соревновании шестнадцать лет – с 2006-го.

Суперкубок Англии-2022

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Суперкубок Англии не является каким-то крайне важным и знаковым трофеем для топ-клубов, однако его не хватало в коллекции Клоппа в Ливерпуле, и в 2022-м «красные» исправили этот пробел.

В поединке, состоявшемся 30 июля 2022 года на арене Кинг Пауэр в Лестере, сошлись чемпион Премьер-лиги Манчестер Сити и обладатель Кубка Англии Ливерпуль. "Красные" выглядели и интереснее и более мотивированными, вследствие чего их победа со счетом 3:1 является абсолютно логичной.

Примечательно, что как и в Кубке Англии, Ливерпуль до триумфа 2022 года не побеждал в Суперкубке на протяжении шестнадцати предыдущих лет. Всего же на счету "красных" 16 побед в этом соревновании, что на одну меньше, чем у Арсенала (17) и на пять, чем у рекордсмена Манчестер Юнайтед (21).

Будет ли пополнение в сезоне-2023/24?

В текущем сезоне Ливерпуль, как и отмечалось выше, уже выиграл Кубок Английской лиги, но вылетел в четвертьфинале Кубка Англии от Манчестер Юнайтед (3:4). Сейчас "красные" продолжают бороться за победу в английской Премьер-лиге, а также сохраняют шансы на успех в Лиге Европы – турнире, который Юргену Клоппу еще не покорялся.

В АПЛ "красные" конкурируют с Арсеналом и Манчестер Сити, и пока предсказать развязку этой драматичной борьбы за "золото" не видится возможным, а можно лишь пожелать, чтобы интрига там сохранялась как можно дольше, вплоть до заключительного тура.

Что касается Лиги Европы, то здесь Ливерпуль уже добрался до четвертьфинала, где сойдется с Аталантой. В случае победы над итальянцами "красным" в полуфинале предстоит сразиться с сильнейшей командой из пары Бенфика – Марсель.

Отметим, что в сезоне-2015/16 Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа добирался до финала Лиги Европы, но тогда англичане проиграли Севилье (1:3), которая в полуфинале остановила Шахтер (2:2, 3:1).

Текст: meta.ua/sport