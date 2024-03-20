КАРВАХАЛЬ: «Переход Мбаппе — главная новость для всей Ла Лиги»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль ответил на вопрос о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал».

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Мбаппе уже сообщил президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи о своем уходе по истечении срока нынешнего контракта.

«Клуб ничего не рассказывал нам о Мбаппе. Но, похоже, что летом он может перейти в «Реал», да. Было бы здорово видеть его здесь, он топ-игрок. Это главная новость не только для «Реала», но и для всей Ла Лиги», — цитирует Карвахаля инсайдер Фабрицио Романо.