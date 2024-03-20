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  4. КАРВАХАЛЬ: «Переход Мбаппе — главная новость для всей Ла Лиги»
Испания
20 марта 2024, 14:11 | Обновлено 20 марта 2024, 14:27
503
0

КАРВАХАЛЬ: «Переход Мбаппе — главная новость для всей Ла Лиги»

Защитник «Реала» высказался о своем вероятном будущем партнере

20 марта 2024, 14:11 | Обновлено 20 марта 2024, 14:27
503
0
КАРВАХАЛЬ: «Переход Мбаппе — главная новость для всей Ла Лиги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль ответил на вопрос о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал».

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Мбаппе уже сообщил президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи о своем уходе по истечении срока нынешнего контракта.

«Клуб ничего не рассказывал нам о Мбаппе. Но, похоже, что летом он может перейти в «Реал», да. Было бы здорово видеть его здесь, он топ-игрок. Это главная новость не только для «Реала», но и для всей Ла Лиги», — цитирует Карвахаля инсайдер Фабрицио Романо.

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Дани Карвахаль Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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