КАРВАХАЛЬ: «Переход Мбаппе — главная новость для всей Ла Лиги»
Защитник «Реала» высказался о своем вероятном будущем партнере
Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль ответил на вопрос о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал».
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Мбаппе уже сообщил президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи о своем уходе по истечении срока нынешнего контракта.
«Клуб ничего не рассказывал нам о Мбаппе. Но, похоже, что летом он может перейти в «Реал», да. Было бы здорово видеть его здесь, он топ-игрок. Это главная новость не только для «Реала», но и для всей Ла Лиги», — цитирует Карвахаля инсайдер Фабрицио Романо.
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