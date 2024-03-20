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  4. Ворскла начала подготовку к матчу с Динамо без шести игроков
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 13:44 |
588
0

Ворскла начала подготовку к матчу с Динамо без шести игроков

В расположении полтавчан отсутствуют некоторые исполнители

20 марта 2024, 13:44 |
588
0
Ворскла начала подготовку к матчу с Динамо без шести игроков
ФК Динамо Киев

Как стало известно Sport.ua полтавская «Ворскла» начала подготовку к поединку 22 тура чемпионата УПЛ – с «Динамо», который состоится 31 марта.

В нем полтавчанам не смогут помочь из-за дисквалификации ключевые исполнители Игорь Пердута и Сергей Мякушко.

Между тем паузу в чемпионате УПЛ полтавчане заполнят 23 марта двусторонней игрой, в которой не примут участия Павел Исенко, Илья Крупский, Евгений Павлюк, которые вызваны в молодежную сборную Украины, а также Владимир Чеснаков, Фелипе, Якубу, которые восстанавливаются после повреждений.

Сейчас «Ворскла» занимает седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 29 очков.

Ранее наставник «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал поражение от «Александрии» в 21 туре УПЛ (0:1).

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Ворскла Полтава Динамо Киев инсайд чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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