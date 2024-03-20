Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Надеюсь, что серии пенальти не будет»

Полузащитник сборной Украины и итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины:

«Самочувствие наконец замечательное, ведь подхватил вирус, было тяжеловато. Сейчас чувствую себя очень хорошо. Готовимся к решающей игре. Все в хорошем настроении, провели тренировку, наработали некоторые моменты.

Над чем работаем? Есть фазы обороны и атаки, стандарты – эти моменты отрабатываем. Прежде всего стандарты, потому что они очень важны, после них много мячей забивают. В последних играх мы видели, что соперники таким образом пропускали голы. Поэтому надо сделать акцент на этом.

Отработка пенальти? Надеюсь, послематчевой серии не будет. Все должны быть готовыми, потому что это одна игра, и все может быть. Ребята очень ответственно отнеслись к пенальти, все пробили качественно.

Многие игроки сборной Боснии и Герцеговины выступают в отличных европейских клубах. Нужно отдать все на поле, прежде всего быть психологически готовыми, потому что матч будет непростой. Нам с первых минут нужно взять игру в свои руки, действовать очень агрессивно, быстро, потому что боснийская команда физически очень сильная. Нужно быть готовыми к борьбе, потому что выиграть ее – это 50 процентов успеха.

Эдин Джеко имеет очень высокий индивидуальный уровень. Он может с полумомента забить мяч, очень хорошо играет головой в штрафной площадке. Крайне опасный футболист, поэтому мы должны обратить внимание на это.

Мы отправились в Боснию, чтобы пройти акклиматизацию, готовиться к игре. Но я думаю, что гораздо лучше, что там будет прохладнее, ведь в таких условиях приятнее играть».

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.