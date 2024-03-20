БЕЛЛЬЮ – о финансовых правилах АПЛ: «Чемпионат создан для Большой шестерки»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью, который является фанатом «Эвертона», высказался о правилах АПЛ о прибыли и устойчивом развитии, за нарушение которых с «Эвертона» и «Ноттингем Форест» снимали очки.

«У вас есть команда «Манчестер Сити», которая получила больше обвинений, чем я могу себе представить, а к ним не поступает никаких обвинений.

Это абсолютный позор, а тут еще «Ноттингем Форест», который поступил гораздо хуже нас, но с них сняли меньшее количество очков.

Это не имеет никакого смысла. Премьер-лига не делает ничего правильного и разрушает футбол в одиночку. Это так сложно. Нас могут лишить еще очков, и где в этом справедливость?

Если они снимут с нас еще два очка – это уже восемь [очков]. Вы сняли четыре с «Фореста», у которого больше очков, чем у нас.

Это разрушит игру. Эта Большая шестерка, о которой они все время говорят, – то, что вы делаете, отдаляет их от остальных команд. Введя это правило, вы говорите другим, что они не смогут догнать большие клубы.

Как «Ньюкасл» с теми инвестициями, которые у них есть, может догнать «Ман Сити» и «Ливерпуль», если они не могут тратить деньги?

Это безумие. Вы создали еще одну лигу внутри лиги. Лига создана для Большой шестерки», – сказал Беллью.