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Чемпионат Европы
20 марта 2024, 12:23 |
1494
0

Эксперт назвал главную проблему в защите сборной Украины

Олег Федорчук недоволен фланговыми защитниками национальной команды

20 марта 2024, 12:23 |
1494
0
Эксперт назвал главную проблему в защите сборной Украины
Олег Федорчук

Олег Федорчук назвал главную проблему в защите национальной сборной Украины накануне матча отбора к Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины:

«У нас в защите есть проблема. Проблема с фланговыми игроками, как и в «Динамо», так и в «Шахтере». Эта проблема существует уже на протяжении 5-7 лет. В сборной на этой позиции выступают, как правило, зарубежные футболисты.

Конопля и Караваев? Они больше атакующие игроки, а наша сборная не всегда играет в таком ключе, что можно выставлять атакующих защитников. Под рукой всегда должен быть защитник, который может надежно сыграть в обороне.

В игре «Шахтера» против «Марселя» Конопля хорошо бежал вперед, но мячи пропускались из его зоны и Гочолейшвили. Надежность в обороне – это не лучшие качества Конопли и Караваева».

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник Украинский футбол
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