WTA20 марта 2024, 11:49 | Обновлено 20 марта 2024, 12:22
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ФОТО. Костюк и сестры Киченок посетили вечеринку игроков в Майами
Марта сегодня узнает свою первую соперницу
20 марта 2024, 11:49 | Обновлено 20 марта 2024, 12:22
1545
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Украинские теннисистки Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок посетили вечеринку игроков в Майами (США) под названием Taste of Tennis.
Отметим, что Марта стартует на турнире со второго раунда, где померится силами с Сарой Соррибес Тормо из Испани или Аранчей Рус из Нидерландов.
Результаты жеребьевки парной женской сетки также уже известны.
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Відбулося,четверо представників України приймуть участь.