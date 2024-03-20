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WTA
20 марта 2024, 11:49 | Обновлено 20 марта 2024, 12:22
1545
1

ФОТО. Костюк и сестры Киченок посетили вечеринку игроков в Майами

Марта сегодня узнает свою первую соперницу

20 марта 2024, 11:49 | Обновлено 20 марта 2024, 12:22
1545
1
ФОТО. Костюк и сестры Киченок посетили вечеринку игроков в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок посетили вечеринку игроков в Майами (США) под названием Taste of Tennis.

Отметим, что Марта стартует на турнире со второго раунда, где померится силами с Сарой Соррибес Тормо из Испани или Аранчей Рус из Нидерландов.

Результаты жеребьевки парной женской сетки также уже известны.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Людмила Киченок Надежда Киченок фото lifestyle Марта Костюк WTA Майами
Источник Sport.ua
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Нехай щастить
Жеребкування парної жіночої сітки ще не відбулося.
////////////////////
Відбулося,четверо представників  України приймуть участь.
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