ФОТО. Костюк и сестры Киченок посетили вечеринку игроков в Майами

Украинские теннисистки Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок посетили вечеринку игроков в Майами (США) под названием Taste of Tennis.

Отметим, что Марта стартует на турнире со второго раунда, где померится силами с Сарой Соррибес Тормо из Испани или Аранчей Рус из Нидерландов.

Результаты жеребьевки парной женской сетки также уже известны.