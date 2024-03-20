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WTA
20 марта 2024, 12:21 | Обновлено 20 марта 2024, 12:23
192
1

Украинки получили соперниц в парном разряде супертурнира в Майами

Калинина и Ястремская выступят в дуэте

20 марта 2024, 12:21 | Обновлено 20 марта 2024, 12:23
192
1
Украинки получили соперниц в парном разряде супертурнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 1000 в Майами.

В парном турнире Украину представят четыре теннисистки, две из которых выступят в дуэте.

Матчи первого раунда с участием украинок:

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо
Надежда Киченок / У Фансень – Сюко Аояма / Александра Крунич
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик

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Надежда Киченок Людмила Киченок WTA Майами Марта Костюк Даяна Ястремская
Источник Miami Open
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 Ангеліна Калініна / Даяна Ястремська – Керолайн Доулгайд / Дезіре Кравчик
Доволі сильна американська пара, буде цікаво поспостерігати як Ангеліна і Даяна дебютують в парі разом.
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