Украинки получили соперниц в парном разряде супертурнира в Майами

Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 1000 в Майами.

В парном турнире Украину представят четыре теннисистки, две из которых выступят в дуэте.

Матчи первого раунда с участием украинок:

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо

Надежда Киченок / У Фансень – Сюко Аояма / Александра Крунич

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик