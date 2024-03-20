WTA20 марта 2024, 12:21 | Обновлено 20 марта 2024, 12:23
192
1
Украинки получили соперниц в парном разряде супертурнира в Майами
Калинина и Ястремская выступят в дуэте
20 марта 2024, 12:21 | Обновлено 20 марта 2024, 12:23
192
1
Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 1000 в Майами.
В парном турнире Украину представят четыре теннисистки, две из которых выступят в дуэте.
Матчи первого раунда с участием украинок:
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо
Надежда Киченок / У Фансень – Сюко Аояма / Александра Крунич
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик
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