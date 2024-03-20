ЛЕОНЕНКО: «Если бы я не забивал как Довбик, то Суркис вывез бы меня в лес»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался об украинском нападающем «Жироны» Артеме Довбике.

«В Украине нет форвардов такого уровня, как Джеко. Довбик до него не дорос и расти ему еще долго. Джеко в отличие от Довбика проявил себя в серьезных клубах, а не в «Жироне».

У нас любят лепить звезд из футболистов. Нужна стабильность, а не забить 20 голов за десять матчей, а затем восемь туров сидеть без результативных действий. Если бы я не забивал восемь матчей подряд, то Сабо сошел бы с ума, а Суркис вывез бы меня в лес», – признался Леоненко.

Ранее безголевую серию Артема Довбика оценил главный тренер «Жироны» Мичел.