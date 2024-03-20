ЛЕОНЕНКО: «Если бы я не забивал как Довбик, то Суркис вывез бы меня в лес»
Экс-игрок «Динамо» высказался о безголевой серии Артема
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался об украинском нападающем «Жироны» Артеме Довбике.
«В Украине нет форвардов такого уровня, как Джеко. Довбик до него не дорос и расти ему еще долго. Джеко в отличие от Довбика проявил себя в серьезных клубах, а не в «Жироне».
У нас любят лепить звезд из футболистов. Нужна стабильность, а не забить 20 голов за десять матчей, а затем восемь туров сидеть без результативных действий. Если бы я не забивал восемь матчей подряд, то Сабо сошел бы с ума, а Суркис вывез бы меня в лес», – признался Леоненко.
Ранее безголевую серию Артема Довбика оценил главный тренер «Жироны» Мичел.
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Так и получилось что Леоненко, Сабо стали красными тряпками, для набора комментариев и каких лайков.
Жаль что время опустило когда то известных людей.
Але для цього потрібно було самостійно, хоча би на середньому рівні вивчити іноземну, міжнародну мову, наприклад, англійську. Гроші на приватних вчителів, репетиторів в футболістів були.
В 1990-х роках вже можна було їхати грати за кордон, значно простіше ніж це було за радянських часів.