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  4. ЛЕОНЕНКО: «Если бы я не забивал как Довбик, то Суркис вывез бы меня в лес»
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 11:29 |
597
3

ЛЕОНЕНКО: «Если бы я не забивал как Довбик, то Суркис вывез бы меня в лес»

Экс-игрок «Динамо» высказался о безголевой серии Артема

20 марта 2024, 11:29 |
597
3
ЛЕОНЕНКО: «Если бы я не забивал как Довбик, то Суркис вывез бы меня в лес»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался об украинском нападающем «Жироны» Артеме Довбике.

«В Украине нет форвардов такого уровня, как Джеко. Довбик до него не дорос и расти ему еще долго. Джеко в отличие от Довбика проявил себя в серьезных клубах, а не в «Жироне».

У нас любят лепить звезд из футболистов. Нужна стабильность, а не забить 20 голов за десять матчей, а затем восемь туров сидеть без результативных действий. Если бы я не забивал восемь матчей подряд, то Сабо сошел бы с ума, а Суркис вывез бы меня в лес», – признался Леоненко.

Ранее безголевую серию Артема Довбика оценил главный тренер «Жироны» Мичел.

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Виктор Леоненко Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Жирона Эдин Джеко
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Умник
Не могу найти статистику Леоненко в Ла лиги, и его 14 мячей за сезон.
Зависть это всегда плохо.
Так и получилось что Леоненко, Сабо стали красными тряпками, для набора комментариев и каких лайков.
Жаль что время опустило когда то известных людей.
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Mykhailo Gordienko
Аби Леоненко був розумний, як професійний футболіст, то намагався би будувати свою кар'єру десь в Європі: Італія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди. Професійні футболісти уругвайці, бразильці, аргентинці так роблять і будують власні професійні кар'єри в Європі з 20 років. Заходять зразу в якійсь середні клуби Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Італії, Німеччини - і за 2-3 роки вже грають в топових командах, показавши себе в місцевому чемпіонаті. 
Але для цього потрібно було самостійно, хоча би на середньому рівні вивчити іноземну, міжнародну мову, наприклад, англійську. Гроші на  приватних вчителів, репетиторів в футболістів були. 
В 1990-х роках вже можна було їхати грати за кордон, значно простіше ніж це було за радянських часів.
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