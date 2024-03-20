Реал определился с судьбой двух вратарей. Что ждет Лунина и Кепу?
«Королевский клуб» готовит украинцу улучшенный контракт
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации Relevo, в «Реале» в настоящее время убеждены, что до конца сезона будет играть Лунин. «Сливочные» готовят украинцу новый контракт на улучшенных условиях. «Галактикос» очень довольны его игрой и хотят обеспечить покой на случай, если в Тибо Куртуа возникнут дальнейшие проблемы со здоровьем.
Издание отмечает, что судьба испанского вратаря Кепы Аррисабалаги также уже определена. Испанец точно вернется в «Челси» после завершения сезона.
Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.
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