Реал определился с судьбой двух вратарей. Что ждет Лунина и Кепу?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

По информации Relevo, в «Реале» в настоящее время убеждены, что до конца сезона будет играть Лунин. «Сливочные» готовят украинцу новый контракт на улучшенных условиях. «Галактикос» очень довольны его игрой и хотят обеспечить покой на случай, если в Тибо Куртуа возникнут дальнейшие проблемы со здоровьем.

Издание отмечает, что судьба испанского вратаря Кепы Аррисабалаги также уже определена. Испанец точно вернется в «Челси» после завершения сезона.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.