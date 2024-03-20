Симона ХАЛЕП – о сокращении дисквалификации: «Я знала, что я чиста»

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, насколько трудно ей удалось пережить отстранение за допинг.

– Что было самым тяжелым за эти 18 месяцев? Трудно ли было продолжать верить в то, что что-то изменится, что несправедливость будет исправлена?

– Мои родители всегда учили меня, как бы это не звучало на английском, что добро всегда побеждает. С первого и до последнего дня я на 100% верила, что правда выйдет наружу и решение будет принято справедливо.

Я знала, что я чиста. Я знала, что не сделала ничего плохого. Я верила, что невозможно получить отстранение на четыре года за то, чего не существует.

– А самая низкая точка?

– Самая низкая точка? Что вы имеете в виду? Когда я чувствовала себя хуже всего?

– Да.

– Когда я получила четыре года дисквалификации. Когда получаешь четыре года за то, чего не совершал, это очень тяжело пережить. Так что это решение немного сломило меня, – сказала Халеп.

Отметим, что Симона Халеп вернулась на турнире в Майами, где проиграла в первом раунде испанке Пауле Бадосе.