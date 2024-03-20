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  4. Симона ХАЛЕП – о сокращении дисквалификации: «Я знала, что я чиста»
WTA
20 марта 2024, 10:43 |
254
0

Симона ХАЛЕП – о сокращении дисквалификации: «Я знала, что я чиста»

Румынская теннисистка с первого и до последнего дня верила в свою невиновность

20 марта 2024, 10:43 |
254
0
Симона ХАЛЕП – о сокращении дисквалификации: «Я знала, что я чиста»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, насколько трудно ей удалось пережить отстранение за допинг.

– Что было самым тяжелым за эти 18 месяцев? Трудно ли было продолжать верить в то, что что-то изменится, что несправедливость будет исправлена?
– Мои родители всегда учили меня, как бы это не звучало на английском, что добро всегда побеждает. С первого и до последнего дня я на 100% верила, что правда выйдет наружу и решение будет принято справедливо.

Я знала, что я чиста. Я знала, что не сделала ничего плохого. Я верила, что невозможно получить отстранение на четыре года за то, чего не существует.

– А самая низкая точка?
– Самая низкая точка? Что вы имеете в виду? Когда я чувствовала себя хуже всего?

– Да.
– Когда я получила четыре года дисквалификации. Когда получаешь четыре года за то, чего не совершал, это очень тяжело пережить. Так что это решение немного сломило меня, – сказала Халеп.

Отметим, что Симона Халеп вернулась на турнире в Майами, где проиграла в первом раунде испанке Пауле Бадосе.

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Симона Халеп WTA Майами допинг
Источник ASAP text
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